SV vil kjempe for Østmarka i regjering

Et regjeringsskifte kan velte planene om nasjonalpark i Østmarka på oppløpssiden. SV lover å gjøre det de kan.

Foto: Espedal, Jan Tomas

2. apr. 2021 18:29 Sist oppdatert nå nettopp

Planene om en nasjonalpark i Østmarka har versert siden 2012. Den sittende regjeringen støtter planene. Men et regjeringsskifte etter valget, vil etter alle solemerker omfatte Sp.

Partiet et klare motstandere av parken. Det gjelder også deres toppkandidat i Oslo, Jan Bøhler. Som Aftenposten har skrevet, har han forlatt standpunktet til sitt tidligere parti, Oslo Ap. Han er nå motstander av å gjøre deler av den bynære skogen til nasjonalpark.

Til Aftenposten sa han at det viktigste for ham er at folk skal kunne bruke marka, og at det er godt ivaretatt gjennom Markaloven. Det er dermed ikke behov for en nasjonalpark.

Snuoperasjonen har skapt ny usikkerhet om parken, som for tiden utredes av Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Oslo og Viken.

Venstres Ola Elvestuen har allerede varslet at saken vil prege valgkampen i Oslo, og advart mot at Sp vil kunne presse Ap til å vende tommelen ned i et regjeringssamarbeid.

Svs førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, lover at SV vil jobbe hardt for nasjonalpark i Østmarka i en eventuell rødgrønn-regjering. Foto: Morten Uglum

Fakta Nasjonalpark i Østmarka En nasjonalpark er et stort naturområder med «særegne eller representative økosystemer». De skal også være uten «tyngre naturinngrep». Det er ingen faste regler for bruk av nasjonalparkene, de vedtas for hver enkelt park etter en helhetsvurdering og praksis fra andre parker. Norge har i dag 47 nasjonalparker fra Jomfruland i sør til Svalbard i nord. Østmarka er et ca. 250 kvadratkilometer stort skogsområde i Oslo, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo og Enebakk kommuner. Østmarkas venner foreslo i 2012 å opprette en nasjonalpark på deler av de kommunale eiendommene i Østmarka. Regjeringen er positive til en nasjonalpark og har satt i gang en prosess med utredninger som skal ende opp i et høringsforslag. Regjeringen gjør endelig vedtak om opprettelse av en park. Kilder: Miljødirektoratet, NINA Vis mer

Østmarka er et av landets mest brukte friluftsområder. Noen frykter at en nasjonalpark vil begrense mulighetene for tilrettelegging. Foto: Espedal, Jan Tomas

Viktig for folk i Groruddalen

Men nå kommer den tredje potensielle regjeringspartneren, SV, på banen.

1.-kandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, bor selv i Groruddalen og er en varm tilhenger av parken. Hun gjør det klart at saken vil være viktig for SV i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Det vil selvsagt avhenge av styrkeforholdet, så det er viktig at vi gjør et godt valg, sier hun, men viser til at det vil kunne bli to partier som er for og ett mot.

– Da vil jeg tro at Sp har viktigere saker å kjempe gjennom enn å stanse dette som betyr så mye for mange i Groruddalen.

Hun mener sånn sett det er spesielt synd at nettopp Jan Bøhler ikke lenger forsvarer parken.

– Det følger jo med et partiskifte å skifte standpunkt. Men det er synd at han som har vært en forkjemper for Groruddalen snur i det som har vært en viktig kampsak for så mange i Oslo øst i mange år, sier hun og fortsetter.

– Nå er vi så nær. Jeg håper virkelig vi kommer i mål nå.

Les også Dette kan bli landets desidert mest urbane nasjonalpark

Ikke bekymret for friluftslivet

Et av Jan Bøhlers argumenter for å gå mot nasjonalparkplanene, er bekymringen for at friluftslivet vil bli begrenset. At det vil bli vanskeligere med tilrettelegging av for eksempel skiløyper.

Kaski deler ikke bekymringen.

– Nei, vi vet at vi også med dette vernet kan ivareta friluftslivets gleder, sier hun, og viser til at alle nasjonalparker blir brukt aktivt til friluftsliv. Selv har hun vokst opp i Finnmark med flere nasjonalparker og sett hvordan det fungerer.

– Men har ikke Sp rett i at Markaloven gir et godt nok vern av både skog og friluftsliv?

– Markaloven er viktig. Men ikke det samme som nasjonalparkstatus som gir et helt spesielt vern, i tillegg til nasjonal oppmerksomhet.

Hun peker på at den typen barskog som skal beskyttes i Østmarka ikke finnes i andre nasjonalparker.

– Det er et nasjonalt poeng å få den inn på lista sier hun.