Mann dømt til tvungent psykisk helsevern for Sarpsborg-drap: – Reiste ut for å drepe

En 32 år gammel mann er dømt til tvungent psykisk helsevern for et drap og to drapsforsøk i Sarpsborg i fjor sommer. Retten omtaler det hele som et «drapsraid».

En kvinne ble drept og to andre kvinner ble skadd da en mann knivstakk dem i Sarpsborg 14. juli i fjor. Nå er mannen dømt til tvungent psykisk helsevern. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB-Anders R. Christensen

Nå nettopp

En kvinne ble knivstukket av mannen i en bolig kort tid etter at han hadde drept en annen kvinne på bussterminalen i byen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Drapsforsettet må ses i lys av at han – etter sin egen forklaring – dro ut for å drepe, medbringende en diger kniv. Hele hans hensikt med å dra ut, var således å drepe. «Drapsraidet» var ikke ferdig før han kom hjem til egen bopel en snau time etter at han reiste derfra, heter det i dommen fra Søndre Østfold tingrett.

32-åringen drepte 54 år gamle Marianne Haugen med 13 knivstikk ved Sarpsborg bussterminal i 23.25-tiden 14. juli i fjor.

Haugen satt i sin egen bil utenfor bussterminalen og ventet på sin datter, som skulle komme med bussen, og var et tilfeldig offer.

Svart magi

Etter drapet på Haugen kjørte mannen hjem til en kvinnelig bekjent av seg og banket på. Da hun åpnet døren, knivstakk mannen henne to ganger, før hun fikk dyttet ham ut og låst døren. Ifølge den rettsmedisinsk sakkyndige kunne kvinnen ha dødd av skadene om hun ikke hadde fått rask behandling.

– Han beskyldte henne for å ha gitt ham svart magi. Han spurte henne hvorfor hun hadde gitt ham den svarte magien, enten før eller etter at han stakk henne, står det i dommen.

Etter denne knivstikkingen reiste han til en annen bolig der han knivstakk en annen bekjent. Kvinnen fikk skader i hånden av knivstikkene.

Ifølge dommen har mannen forklart at kvinnen hadde snakket inni ham.

Hørte stemmer

I rettssaken, som gikk fra 4. til 6. mai, erkjente mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen. Dommen om overføring til tvungent psykisk helsevern var i tråd med aktors påstand.

I den rettspsykiatriske erklæringen konkluderte de sakkyndige med at mannen antas å ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet. Retten er enig i dette.

– Det er ingen tvil om at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket, heter det i dommen.

Mannen har i lengre tid fått oppfølging innen psykiatrien for paranoid schizofreni. Under rettssaken fortalte mannen at han hørte stemmer i hodet som ba ham om å drepe.

Forsøkte å få mannen innlagt

Mannens kusine sa under rettssaken at hun i forkant av drapet var bekymret over at fetteren hadde vært psykotisk lenge, og hun sa at han ikke alltid tok medisinene sine. Hun hadde forsøkt å få ham innlagt flere ganger våren 2020 og var fortvilet over at helsevesenet ikke kunne bruke tvang mot fetteren.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad ble det allerede i 2017 uttrykt stor bekymring i en rettspsykiatrisk erklæring rundt 32-åringens helsetilstand.

– Dette har vært forferdelig å være vitne til. Et uskyldig og tilfeldig offer blir frarøvet sitt liv. To andre kvinner skades. Ingen av disse tingene skulle ha skjedd. Lista for å bli innlagt på et psykiatrisk sykehus vokser seg stadig høyere, sa mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, under rettssaken.