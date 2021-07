Nå kan det brått bli grått og vått med lyn og torden. Neste helg kan sommeren være tilbake.

Etter en kokende lørdag i Oslo varsler meteorologene regn. Neste helg kan det bli pen og varm sommer igjen.

Eirik (5) har isbadet, elsker å ta salto eller bombe og syns det å bade i regnet bare høres fint ut. Foto: Christian Breidlid

4. juli 2021 13:29 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg badet i et hull i isen her i februar, så jeg er ikke redd for å bade i regn, sier Eirik Lidén (5). Han elsker å ta bombe og salto

En liten gjeng bestående av to voksne venninner og deres tre barn bader i Nøklevann søndag morgen. Det gjorde de lørdag også.

Søndag så de at det skulle regne, så de hoppet i vannet tidlig. Selv om barna egentlig ikke bryr seg om nedbøren.

– De bader til de blir blå, sier Signe Lidén.

Juli (6) bader ikke bare i juli, men året rundt – også når det regner.

– Vannet kjennes varmere når det er dårlig vær, mener seksåringen og poengterer at hun fyller syv om tre dager.

To sekunder etter samtalen er hun i vannet. Med hele kroppen.

Med et plask lander Eirik (5) ved siden av Juli (6). De synes vannet føles enda varmere når det er litt dårlig vær. Foto: Christian Breidlid

Straks ut i vannet. Juli (7 om tre dager) slår hjul, Eirik (5) står klar med vannkanon og Signe Lidén (40) har akkurat parkert sykkelen. Foto: Christian Breidlid

– Rekker vi et morgenbad?

Familien Augusti og Rønnevik bor ti minutter unna med sykkel og kom for å ta et morgenbad. Da de så på værmeldingen, så det ut som det skulle være et fint vær. Men når de ser den grå himmelen søndag morgen, er de litt bekymret. Det er ikke så farlig for Marta (5) og Vilja (8).

– Siden jeg har bursdag i dag, får jeg låne den flytende svømmemadrassen til storesøster. Jeg skal få min egen snart, sier Marta.

Lørdag var det stappfullt på Bråten Badeplass. Søndag er det nesten ingen her.

– Begge deler er fint. Jeg liker lyden av mange folk som koser seg, men det er også fint med roen, sier Joachim Rønnevik (41).

Fv. Else Marie Augusti (39), Marta (5), Vilja (8) og Joachim Rønnevik (41) nyter et morgenbad på Martas bursdag. Foto: Christian Breidlid

Regn, lyn og torden

Vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad melder søndag om regnbyger for Østlandet og deler av Innlandet, spesielt Oppland og områdene utenfor Oslo. I hovedstaden kan det også komme regn.

– Hvis det ikke regner i Oslo, har det bare vært flaks, sier Mjeldstad søndag morgen.

I dagene fremover blir det flere byger, men også noe sol. Temperaturene kan fortsatt være ganske høye.

Dersom varmen varer lenge, anbefaler Mjelstad folk å få i seg nok væske og sitte i skyggen.

Siden 15. juni har skjermen til Meteorologisk institutt blinket med farevarsler for lyn og torden. Klimaendringer er årsaken til at de har begynt med eget lynfarevarsel.

Spesielt Østlandet og Finnmarksvidda var mest utsatt for fare. Nå 20 dager senere har det i liten grad slått til. Mjelstad er ikke lenger bekymret for Oslo. Men det er ikke helt usannsynlig med lyn og torden.

De områdene Mjelstad ser en del aktivitet i, er Telemark, Oppland og Buskerud. Det er lurt å passe på om man er ute og bader.

– Kom deg ut av vannet, og ikke stå i nærheten av et høyt tre. Holder du deg vekk fra alt som kan få strøm i seg, er du trygg, sier meteorologen.

Han lover finere vær i siste halvdel av den kommende uken.

– Spesielt helgen ser lovende ut: Mindre regnbyger og mer sol, sier han.