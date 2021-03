11 millioner doser av Astra Zeneca-vaksinen er satt i England. Der er det ikke rapportert om uvanlige blodpropp-tilfeller.

Irland er det siste landet som stanser vaksinering ut fra føre var-prinsippet.

En helsearbeider setter Astra Zeneca-vaksinen i London i februar. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

14. mars 2021 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

Irske myndigheter er de siste i en rekke land som midlertidig stanser vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen. Beslutningen kom søndag, etter rapportene om at tre norske helsepersonell med blodpropp er innlagt på sykehus. I tillegg er et dødsfall rapportert fra Innlandet tidligere i uken.

Irlands visehelsesjef Ronan Glynn understreker at det ikke finnes bevis for at vaksinen er årsaken til alvorlig sykdom. Han sier det er et føre var-tiltak.