Den IS-tiltalte kvinnens far: – Jeg følte at min datter var en slave

Faren sier han ikke ante at datteren hadde blitt radikalisert og planla reise til Syria. Gråtkvalt vitner faren i retten om sjokket over at hun dro og om møtet med henne i IS-regimet.

Den terrortiltalte kvinnen har i Oslo tingrett fortalt at hun våren 2013 ønsket å reise tilbake til Norge. Til høyre for henne ha hun sine forsvarere, advokat Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø. I midten sitter tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen. Foto: Tegning: Esther Bjørneboe, NRK

9. mars 2021 13:48 Sist oppdatert nå nettopp

Mens andre forberedte seg til nyttårsfeiringen i romjulen 2013, satte faren til den IS-tiltalte kvinnen seg på flyet. Han ville reise for å undersøke hvordan datteren hadde det i Syria sammen med ektemannen, den norske IS-krigeren Bastian Vasquez.

Datteren er i Oslo tingrett tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Tirsdag vitnet faren.