Nå faller smitten mest i Oslos hardest rammede bydel. Det kan gi ny kunnskap om hvordan pandemien skal stoppes.

Stovner har lenge vært Oslos hardest rammede. Nå faller smitten i bydelen dobbelt så mye som i resten av byen.

Koronavertene Betty Eshete (18) og Hassan Raza (19) sørger for munnbind og desinfisering til gjestene på Stovner senter. Foto: Bjørge, Stein

Nå nettopp

Utenfor en Meny-butikk tilbyr Nkem Okolo (18) og Betty Eshete (18) forbipasserende en dusj med Antibac og rene munnbind. Alle får informasjon om hvor de kan teste seg gratis, eller hvor og når de kan få vaksiner. Eller bare hjelp til å finne veien til Vinmonopolet på Stovner senter.

– Folk er veldig flinke til å bruke munnbind. Jeg har inntrykk av at folk her på Stovner har samme mindset. Alle vil at det skal bli bedre, sier Okolo bak munnbind og visir.