Flere positive tester skal nå sjekkes for det muterte viruset

Bare fem prosent av de positive koronatestene i Norge sjekkes for den muterte varianten. Nå skal andelen opp.

Folk i Nordre Follo oppfordres til ikke å forlate kommunen etter at det er påvist utbrudd av den britiske virusmutasjonen. Foto: Tor Stenersen

22. jan. 2021 16:55 Sist oppdatert 8 minutter siden

Utbruddet av det muterte koronaviruset i Nordre Follo kommune er det første kjente tilfellet av spredning av denne varianten i Norge.

Fredag ettermiddag stengte Nordre Follo ned etter at det ble påvist et utbrudd med den britiske virusmutasjonen i kommunen.

– Det har et potensial til å drive frem en tredje smittebølge med voldsom kraft, sier helsedirektør Bjørn Guldvog om den britiske virusvarianten.

Flere prøver skal testes

Frem til nå har fem prosent av de positive koronatestene blitt helgenomsekvensert for den muterte varianten. Det betyr at testen sjekkes for virusmutasjonen. Nå skal den andelen opp.

Dette er ifølge avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Line Vold, noen av kriteriene for å teste for den muterte varianten:

Reisende som tester positivt.

Eventuelle tilfeller av noen som er vaksinert og blir smittet

Noen som er syke med symptomer som ikke helt følger normalen.

Hvis kommunene rapporterer om noe de synes skiller seg ut med et utbrudd.

Kommunen vet foreløpig ikke hvor de to døde sykehjemsbeboerne i Follo som har fått påvist det muterte viruset er blitt smittet. Foreløpig har de ikke funnet noen kontakter som har vært i Storbritannia.

Det har vært flere tilfeller av det muterte viruset i Norge, men de har kommunene klart å kontrollere.

Kan være at tiltakene ikke følges godt nok

Basert på tall fra Danmark og Storbritannia er det muterte viruset mellom 50 og 70 prosent mer smittsomt enn det opprinnelige viruset.

Men ifølge Line Vold er det vanskelig å gi eksakte estimater.

– Vi er i tvil om hvor mye av smitten som skyldes at viruset er mer smittsomt, og hvor mye som skyldes at det ikke er god nok etterlevelse av tiltak, sier hun.

De to personene som er døde av viruset i Nordre-Follo har fått påvist den muterte varianten. Nå skal de 22 ansatte og 12 beboerne som er smittet med korona testes for mutasjonen.

Det er Langhus bo- og servicesenter som er rammet av det muterte viruset. Senteret har to sykehjemsavdelinger og 24 omsorgsboliger, ifølge kommunens hjemmesider.

Lager mer virus i kroppen

– Kan vi anta at dette viruset smitter på en annen måte enn dråpesmitte, via for eksempel aerosoler, ettersom det er mer smittsomt?

– Det vet vi ikke, men det ser ut som viruset smitter på akkurat samme måte som de andre virusene. Vi har ingen holdepunkter for at det skulle endre egenskaper på den måten, svarer Karoline Bragstad. Hun er seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet.

Det de imidlertid vet, er at det har evnen til å lage mer virus i kroppen enn den første varianten av viruset.

– Det ser ut som viruset kan binde seg mye bedre til cellene i kroppen, sier hun.

– Det skal mindre mengde virus til for at du blir smittet. Og når du først blir smittet, lager du veldig mye mer virus i kroppen din som enklere kommer ut i luftveiene dine igjen, sånn at du kan smitte andre, forklarer hun.

Ikke påvist effekt på vaksine

Det er påvist at koronaviruset smitter mindre blant barn enn blant voksne. En av årsakene til at barn ikke blir smittet så lett, er at de har færre reseptorer som viruset kan binde seg til.

– Er det grunn til å tro at barn vil smittes lettere av denne varianten ettersom viruset binder seg lettere til cellene i kroppen?

– Det vet vi ikke før vi har tall fra Storbritannia, sier Bragstad.

– Hva vet vi om vaksinens effekt på mutasjonene?

– Det er ingen holdepunkter for at vaksinen ikke skulle fungere, sier hun.

– Hvor god dokumentasjon har dere på at viruset fra Storbritannia er mer smittsomt?

Hun sier opplysningene om hvor smittepotensialet til det muterte viruset er basert på smittesituasjonen i Storbritannia og Irland. Der har det muterte viruset gått fra å utgjøre kun en liten andel av tilfellene, til å dominiere, sier Bragstad. Hun understreker at man ikke har sett samme bilde i Danmark, der virusmutasjonen også er påvist.

Irland har gått fra litt over 93.000 smittetilfeller til over 150.000 på to uker, ifølge NTB.