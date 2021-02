Norske politikere skjelt ut i kinesisk avis for fredspris-nominasjon: - Det er en ære!

– Det er en ære å bli skjelt ut av den kinesiske statspropagandaen, sier Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Frølich. De får gjennomgå i kinesiske Global Times etter å ha nominert demokratiforkjemperen Martin Lee til Nobels fredspris.

Martin Lee er kjent som demokratiets far i Hongkong. Nå er han nominert til Nobels fredspris av to stortingsrepresentanter. Foto: JAMES POMFRET / NTB

41 minutter siden

Stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Peter Frølich (H) blir skjelt ut etter noter i den kinesiske regjeringsavsisen Global Times for å nominere Hongkongs Martin Lee Chu-ming til fredsprisen.

– Å bli skjelt ut av den kinesiske statspropagandaen ser vi som en stor ære. Dette må henges på veggen, sier Peter Frølich.

– Jeg elsker tonen i utskjellingen, den er så pompøs og de bruker så sterke ord. De viser sin svakhet i tydelig grad, hvordan regimet mangler selvtillit, sier han.

I artikkelen blir de to kalt for norske «nobodies» i internasjonal politikk. Avisen siterer kinesiske observatører som bemerker at nominasjonen er noe vestlige politikere vanligvis bruker for å få oppmerksomhet.

«Et slikt reklamestunt tjener bare disse individenes politiske interesser og vanærer prisen, som allerede har lidd på grunn av politisk manipulasjon», skriver avisen.

– Den kinesiske avisens utskjelling har gjort demokratisaken en stor tjeneste. Nå er det blitt blest om nominasjonen, sier Peter Frølich (H) Foto: Gorm Kallestad

Lederne settes under tiltale

Mathilde Tybring-Gjedde påpeker at dette sier noe om virkeligheten demokratibevegelsen i Hongkong lever i. – Lederne blir sakte, men sikkert satt under tiltale. Rettsstatlige prinsipper blir avviklet, sier hun.

82 år gamle Martin Lee har vært en av de fremste talspersonene for demokatibevegelsen i Hongkong. Han har kjempet for å bygge opp demokratiske institusjoner med fredelige midler. Nå er han satt under tiltale fordi han har vært kritisk mot den nasjonale sikkerhetsloven.

De to Høyrepolitikerne ble gjort oppmerksom på artikkelen i Global Times i morgentimene i dag. – Det er pinlig at de bruker tid og krefter på denne typen kommentarer, mener de. - Den kinesiske staten har økonomiske muskler, men så lenge den mangler grunnleggende moralske verdier, kommer man til kort.

Mathilde Tybring-Gjedde var i Hongkong da universitetene ble okkupert. - Det gikk sterkt inn på meg, forteller hun. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Det som skjer nå,må ikke gå under radaren

De to Høyrepolitikerne sier at flere norske parlamentarikere er svært opptatt av hva som skjer i Hongkong.

– Vi nominerte Lee fordi vi ikke ønsker at rettssakene mot lederne i demokratibevegelsen skal gå under radaren. Det er en påminnelse for oss her hjemme som ser på fredsprisen som noe viktig, et sterkt symbol.

Sånn sett har den kinesiske avisens utskjelling gjort demokratisaken en stor tjeneste – nå har nominasjonen av Martine Lee fått oppmerksomhet, sier Frølich. – Hittil har det ikke vært stor blest om den.

En analytiker, Li Xiaobing ved Nankai Universitet, uttaler til Global Times at Nobels fredspris lenge har vært et utstillingsvindu for vestlige fordommer og har mistet troverdighet. Hun sier Nobels fredspris er blitt vestlige politikeres verktøy for å få oppmerksomhet ved å provosere Kina.

Avisen har også merket seg at Mathilde Tybring-Gjeddes far, Christian Tybring-Gjedde, i september i fjor nominerte den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump til Nobels fredspris for hans innsats i Midtøsten, mens datteren Mathilde uttalte til CBS at hun ikke var enig. «Nå har datteren valgt seg Lee for å gjøre et lignende «triks»», skriver avisen.

– Global Times tar selvsagt feil. Vi sendte inn forslaget om Martin Lee fordi mener det er riktig, ikke for å lage et PR-stunt. Vi håper det vil hjelpe demokratibevegelse til å fortsette kampen, sier Tybring-Gjedde.