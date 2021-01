Går du deg vill i tiltakene? Her er de nye reglene som nå gjelder for Oslo og omegn etter utbruddet.

I helgen kom nye tiltak for mange østlandskommuner. Slik er rådene og anbefalingene nå.

Alle kjøpesenter i de 25 kommunene som er rammet av nye tiltak, må holde stengt. Nå får enkeltstående butikker i 15 kommuner holde åpent. Foto: Tor Stenersen

24. jan. 2021 23:09 Sist oppdatert 41 minutter siden

Regjeringen innførte lørdag de strengeste tiltakene hittil i pandemien for Oslo-området. Det skjer etter at en mutert virusvariant har spredt seg i Nordre Follo utenfor Oslo. Søndag kom noen små endringer, og vinmonopolene fikk åpne igjen:

Nå er det følgende tiltak som gjelder for kommunene Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo:

Rødt nivå for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler.

Digital undervisning på videregående skole i uke 4, før overgang til rødt nivå fra uke 5.

Digital undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Lokalene stenges.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, kiosker og helsekost og andre som omsetter matvarer. Apoteker og bensinstasjoner får holde åpent. Optikere, dyremat og de som driver landbruk og dyreproduksjon, lager- og grossistvirksomhet, får også holde åpent

Skjenkestopp. Vinmonopolet ble først stengt, men dette ble endret tilbake.

Stans i breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn og voksne.

Serveringssteder, treningssentre, svømmehaller o.l., tros- og livssynshus, biblioteker, bingohaller o.l. og kultur- og underholdningssteder (kino, teater etc.) skal holdes stengt. Unntak for take away fra restauranter.

I tillegg gjelder følgende anbefalinger:

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalinger for personer i livets siste fase og aleneboende (kan ha eller gå på besøk til én eller to faste venner eller én husstand). Barn kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten.

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede smitteverntiltak.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7 til 10 i smittekarantenetiden.

Dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten, bør det vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene, også skal i karantene.

15 flere kommuner får tiltak

Søndag kveld la Bent Høie frem tiltak for ytterligere 15 kommuner i randsonen av utbruddet. Tiltakene er ikke like strenge som for de ti kommunene som innførte nye tiltak lørdag. De gjelder fra midnatt og varer til førstkommende søndag, 31. januar.

Disse tiltakene gjelder for følgende kommuner på østlandet: Aurskog-Høland, Marker, Rakkestad, Skiptvet, Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Bærum, Asker, Drammen, Lier, Råde og Horten:

Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler

Det oppjusteres til rødt nivå i videregående skoler

Kjøpesentre stenges.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, kan også holde åpent, men det skal ikke være fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Svømmehaller , badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge.

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates. Aktiviteter for voksne stoppes.

Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent.

Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Skjenkestopp i de kommunene som ikke allerede har det.

Plikt til å bruke munnbind er de samme som for de ti kommunene som fikk tiltak i går.

Kjøpesentere stenger i 25 kommuner på østlandet. Virke regner med at 40 000 mennesker er rammet av nedstegningen. Bildet er fra Sandvika Storsenter i mars. Foto: Stein Bjørge

Kjøpesentre stenger, polet åpner

Helsedirektoratet utpeker kjøpesentrene som en utfordring i kampen mot det muterte viruset. Andre, enkeltstående butikker får holde åpent i de 15 kommunene i randsonen av utbruddet.

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde søndag at beslutningen om å stenge 45 vinmonopolutsalg i Oslo-området reverseres. Slike vurderinger gjøres fortløpende, ifølge Høie.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte gjenåpning blant annet for å unngå at folk reiste ut av kommunen for å handle. Helsedirektoratet har også vist til at rask innstramming av tilgjengelighet til alkohol kan utsette personer med alkoholavhengighet for alvorlig helserisiko.

På grunn av polstengingen fra regjeringen var det lørdag formiddag var det lang kø utenfor Vinmonopolet på Bekkestua. Nå snur regjeringen og lar folk gå på polet igjen. Foto: Jil Yngland

Overkjører Helsedirektoratet - ber folk om ikke å dra på hytta

Helseminister Bent Høie var klar i sin beskjed på kveldens pressekonferanse: Hyttetur er ikke en nødvendig reise, og dermed skal man ikke dra på hytta.

Han trosset dermed Helsedirektoratet, som mener slike reiser likevel burde kunne gjennomføres så lenge man disponerer egen hytte, kun reiser med medlemmer av egen husstand, handler i egen kommune og ikke får besøk.