Her er de nye tiltakene som ble innført søndag

Søndag kveld kom regjeringen med tiltak for flere kommuner på Østlandet i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo. De kom også med justeringer i noen av tiltakene som ble innført lørdag.

Søndag kveld la Bent Høie frem tiltak for ytteligere 15 kommuner i randsonen av utbruddet. Dette kommer etter regjeringen innførte de strengeste tiltakene hittil i pandemien for ti andre kommuner lørdag morgen.

Tiltakene gjelder for følgende kommuner på østlandet:

Aurskog-Høland, Marker, Rakkestad, Skiptvedt, Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Bærum, Asker, Drammen, Lier, Råde og Horten.

Tiltakene er ikke like strenge som for de ti kommunene som innførte nye tiltak lørdag. De gjelder fra midnatt og varer til 31. januar. Dette er tiltakene:

Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler

Det oppjusteres til rødt nivå i videregående skoler

Kjøpesentre stenges.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, kan også holde åpent, men det skal ikke være fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge.

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates. Aktiviteter for voksne stoppes.

Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent.

Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Skjenkestopp i de kommunene som ikke allerede har det.