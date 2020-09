Bertheussen forklarer seg tirsdag: – PST har glemt at jeg er fornærmet i saken

Laila Anita Bertheussen har ikke stilt til politiavhør siden april 2019. Onsdag er det satt av en hel rettsdag til hennes forklaring.

Laila Anita Bertheussen og samboer Tor Mikkel Wara i sal 250 i Oslo tingrett i går. I dag skal Bertheussen forklare seg i retten. Egil Nyhus, NTB scanpix

9. sep. 2020 08:43 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag presenterte aktoratet den omfattende tiltalen mot Laila Anita Bertheussen, som blant annet er tiltalt for trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten blir 13. november. Vis mer

Bertheussen gjentok «nei» hver gang hun ble spurt om hun innrømmet straffskyld for tiltalepunktene. Mer enn det fikk hun ikke sagt første dag i Oslo tingrett.

Åpnet med å fortelle om barndommen

Bertheussen har ikke stilt til avhør siden april 2019. Derfor er det knyttet stor spenning til det hun har å si i sal 250, hvor hele onsdagen er satt av til henne.

– Nå ønsker retten å høre din versjon eller dine kommentarer til det aktor redegjorde i går, sa dommer Yngvild Thue til Bertheussen idet hun startet sin forklaring.

Bertheussen sa at hun har forberedt seg. Deretter startet hun sin forklaring.

– Det PST her glemt, er at jeg er fornærmet i saken, sa hun innledningsvis og begynte å fortelle om sin oppvekst:

– Jeg var et barn med veldig mye energi. Jeg var en tøff jente. Jeg deltok på alt jeg kunne delta på, sa Bertheussen og ramset opp en rekke idretter og andre aktiviteter.

Pepsi Max og vann var på plass før Laila Anita Bertheussen startet sin frie forklaring i Oslo tingrett onsdag morgen. Wasim Riaz

I 1984 flyttet hun fra Nord-Norge til Oslo for å gå på videregående skole.

– I 1994 traff jeg en kjekk mann på byen med glimt i øyet og ble forelsket, sa hun.

Her sikter hun til Tor Mikkel Wara. Nå har de vært sammen i 26 år. 55-årige Bertheussen har stort sett vært hjemmeværende i perioden. Hun påpekte at skillet mellom privatlivet og livet som samboende med en politiker har vært klart. Hun har for eksempel kun vært på én sommerfest med Wara gjennom disse årene.

Bertheussen fortalte ganske åpent i retten om sin kroniske sykdom og viet en god del tid på det.

– Høsten 2019 ble jeg veldig dårlig på grunn av alt presset og lekkasjene fra PST. Jeg får ikke sovet godt. Om natten går jeg ofte rundt i huset, sa hun.

Hun fortalte da om at det var henne og katten som var våkne, og at det ikke var uvanlig at hun slapp katten ut av huset.

Fikk telefon fra Siv Jensen

– I mars 2018 så ringer telefonen. Det er Siv Jensen som ringte. Hun spurte om Mikkel kunne være justisminister. Vi snakket sammen om det, og det ble «ja».

Da valgte Bertheussen å gå igjennom sin Facebook-side for å fjerne «flåsete» ting.

– Og etter det opprettet jeg en falsk Facebook-konto, forklarte hun i retten.

Hun var også med i en annen gruppe på internett der det var tre temaer som gikk igjen:

– Det var Per Sandberg, Black Box Teater og Oslo-biskopen, sa hun.

Bertheussen understreket at hun aldri hadde søkt offentlighetens oppmerksomhet, og hun holdt seg derfor i bakgrunnen også da Wara ble utnevnt til justisminister.

– Håndverkere invaderte huset

I etterkant av utnevnelsen ble det satt i gang et stort apparat for å sikre huset. Bertheussen følte i en periode at huset var invadert av håndverkere, forklarte hun.

– Det var mye tull med anlegget fra første dag, sa hun.

Bertheussen ba blant annet om at soveromsvinduet ikke skulle ha alarm fordi det ble brukt av katten for å komme seg inn. Hun fortalte også om at alarmen gikk en gang da hun ikke var hjemme. Bertheussen fortalte også at lyssensorene ikke fungerte som de skulle.

– Lyset var på også når det var bevegelser i nabotomten. Huset vårt var som et juletre. Verst var det likevel da vi fikk seks kameraer. Det var mye kluss her. Jeg så en morgen at to av kameraene ikke fungerte, sa hun.

Bertheussen fortsatte med å fortelle at hun etterhvert fikk en egen kontaktperson i sikkerhetsselskapet for å bistå med kameraene. Da en elektriker skulle komme for å ta strømmen, varslet hun selskapet siden alarmen hadde gått forrige gang det skjedde.

– Skjermen gikk i svart da strømmen var på igjen, sa hun.

Ifølge Bertheussen var det ikke så enkelt å få systemet i drift igjen. Til slutt måtte selskapet levere en ny PC til familien. Da hadde familien vært uten kameraer i fire dager.

– Han fikk det ikke til. Han fikk kun ett kamera til å fungere. Vi ble enige om at det skulle dekke biloppstillingsplassen.

Gjør Norge til et mer rasistisk samfunn

I november 2018 ble hun oppmerksom på Ways of seeing, altså teaterstykket som hadde filmet parets bolig. Bertheussen bestemte seg da for å se forestillingen selv, forklarte hun.

– Mikkel ville ikke gi dem oppmerksomhet, men jeg er Laila fra Lødingen. Jeg ville gå og se på det.

Siden Wara ikke ville være med, fikk hun med seg en venninne på teateret. I forkant hadde de vært ute og spist, og tok også et glass vin før forestillingen.

På grunn av sykdommen må Bertheussen stå, noe hun også har gjort i Oslo tingrett. Da hun ble konfrontert om det, forteller hun teateret at hun har erklæring på at hun må stå.

Hun innrømmer også at hun filmet, noe som ble lagt merke til. Og da blitsen på kameraet til venninnen går, blir det litt ampert.

– Vi valgte da å gå. Det kom en ansatt bak oss og ba oss slette opptakene, men vi fortsatte å gå. En ansatt følger likevel etter oss.

– Da jeg kom hjem, så måtte jeg selvsagt google dem for å fortelle hva slags folk det er. Når de skriver at de ser oss fra soveromsvinudet, så må jeg sjekke det.

Etter å ha snakket med naboen som hadde sett da det ble filmet på eiendommen, konkluderte Bertheussen med at de sto tre-fire meter fra kjøkkenvinduet hennes og filmet huset.