Denne helgen starter Oslo Pride. Her kan du se bilder av Oslo i regnbuedrakt.

Mange har effekter i regnbuefarger, som denne bærevesken. Foto: Paal Audestad

Normalt betyr Oslo Pride en fargesprakende festival som feirer kjærligheten. Pandemi gjør årets feiring amputert, men byen står likevel i farger.

20. juni 2021 14:06 Sist oppdatert nå nettopp

I juni heises regnbueflagget til den skeive bevegelsen i norske byer og tettsteder. Flagget er et symbol på stolthet – altså «pride».

Foto: Paal Audestad Her symboliseres stoltheten på Jernbanetorget.

Fortidens forventninger om taushet og diskresjon når det gjelder seksualitet som skiller seg fra heterofili, er byttet ut med åpenhet, stolthet og rop om rettigheter.

Foto: Paal Audestad På Stortorget har benkene fått noen strøk regnbuemaling.

I Oslo flagges også stoltheten over store deler av byen.

Foto: Paal Audestad I Dronning Eufemias gate er preget litt stramt og offisielt. I Markveien på Grünerløkka er det litt mer spontant og tilfeldig. På Kontraskjæret har noen plantet små flagg i gresset.

Selv om pandemien også i år satte en stopper for paradetoget, har det vært en dobling i antall salg av Pride-flagg sammenlignet med i fjor.

Foto: Paal Audestad Et av dem har funnet veien til en balkong på Grünerløkka. Et annet pryder Rådhusplassen.

Enkelte hevder salget har en sammenheng med at flere flagg er blitt revet ned i år.

Foto: Paal Audestad De ved Operaen er ikke revet ned. Det er heller ikke disse på Grünerløkka.

Den norske flaggloven ble endret tidligere i år, slik at det er lov å heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger. Historisk ble det også da det for første gang ble heist et regnbueflagg på et norsk marinefartøy i Bergen 12. juni.

Fra og med neste år blir Oslo Pride for første gang tatt med inn i statsbudsjettet.

– Vi er dessverre ikke i mål i Norge. Det er mange holdninger som må endres, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til NRK om avgjørelsen.