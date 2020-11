En person alvorlig skadet i eksplosjon i Øvre Eiker

Tre personer er skadd, hvorav en alvorlig, i en eksplosjon ved Skotselv i Øvre Eiker. Trolig dreier det seg om fyrverkeri.

Et større området ble sperret av etter eksplosjonen i Skotselv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

28. nov. 2020 06:13 Sist oppdatert nå nettopp

Nødetatene var på stedet natt til lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Meldingen om saken kom klokka 1.11 natt til lørdag, og bombegruppa ble sendt til stedet.

– Dette har skjedd innendørs, forteller operasjonsleder Ottar Steinstø til NTB.

Den ene skadde er sendt til Ullevål sykehus i Oslo og betegnes som alvorlig skadd. En annen er sendt til Drammen sykehus. men det er ikke kjent hvor alvorlig skadd han er. En tredje person er lettere skadd og allerede utskrevet.

En av de skadde er i 20-årene, mens de to andre er i 30-årene. Førstnevnte er ifølge Drammens Tidende fra Drammen og de to andre er hjemmehørende i Øvre Eiker.

Bombegruppa fra Oslo var framme ved 4.15-tida. Operasjonslederen fortalte da til avisa at det ikke er grunn til å tro at det er fare for nye eksplosjoner.

– Men vi utelukker ingenting, sier han.