Drikker vi mer i ukedagene under pandemien? Flere tar kontakt om problematisk alkoholforbruk.

Et glass vin til Netflix på onsdag? Eller øl til pizza en mandag? Hver fjerde bedriftsleder tror at ordningen med hjemmekontor gjør at ansatte drikker mer alkohol i uken.

Akan har hatt en økning på 42 prosent i henvendelser fra personer med et problematisk alkoholforbruk. Foto: Trygve Indrelid

27. nov. 2020 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

– I dagens situasjon har vi ikke de rammene vi er vant til. Hverdagsrutiner, som å måtte stå opp og møte kolleger på jobb, bidrar til å holde forbruket nede. Det kan gjøre at flere tyr til alkohol for å håndtere vanskelige følelser, noe som på sikt kan gi alkoholproblemer.

Hun begrunner bekymringen blant annet med at Akan har hatt en økning på 42 prosent i henvendelser fra personer med et problematisk alkoholforbruk.

Ifølge alkovettorganisasjonen Av-og-til vet man lite om pandemien har påvirket drikkemønsteret. Men generalsekretær Randi Hagen Eriksrud frykter at koronasituasjonen kan bli belastende.

Egenrapportering viser at rundt én av ti drikker mer.

Men den samme undersøkelsen viser at selv om salg av alkohol har økt fra vinmonopolene, oppgir 87 prosent at de har like mye eller mindre alkohol i huset sammenlignet med før koronapandemien. Økt salg begrunnes blant annet med mindre reising til utlandet.

Randi Hagen Eriksrud sier vanskelig perioder, som koronapandemien, er det risiko for å utvikle problemer med alkohol. Hun er generalsekretær i Alkovettorganisasjonen Av-og-til.

300 ledere svarte på spørsmålet:

– Tror du ordningen med hjemmekontor gjør at ansatte drikker mer alkohol også i uken?

39 prosent svarte nei

34 prosent svarte vet ikke

26 prosent svarte ja

Fakta Om undersøkelsen Ledere for mer enn ti ansatte ble trukket ut.

Lederne kom fra Oslo, Bergen og Trondheim.

Intervjuene ble gjort på telefon i perioden 3. november til 10. november.

300 ledere deltok.

Norstat gjennomførte undersøkelsen på oppdrag for Av-og-til. Vis mer

– Det sies ikke noe om hvor mye som drikkes. Er dere bekymret over et glass vin til serier på TV?

– Nei, vi er ikke bekymret over et glass vin til Netflix. Men om vin til serier blir en daglig rutine eller nødvendig for å slappe av, er det grunn til bekymring, sier hun.

– Koronakrisen kan bli negativ for folkehelsen

Undersøkelsen fra Av-og-til sier ikke noe om bedriftslederne er bekymret over situasjonen.

Hagen Eriksrud sier vanskelig perioder, som koronapandemien, øker risikoen for å utvikle problemer med alkohol.

– Nå er arbeidslivsarenaen veldig annerledes for veldig mange av oss, der vi sitter i joggebuksen på Teams.

Hun sier det er at viktig at arbeidsgivere har et spesielt årvåkent blikk på de ansatte nå under pandemien.

– Ikke minst på ansatte de allerede har vært bekymret for at kunne utvikle psykiske eller rusrelaterte utfordringer.

– Vi trenger mer kunnskap om endring i alkoholforbruket før det er mulig å generalisere, og det er umulig å sammenligne salgstall nå og tidligere, sier Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Privat

Allmennlegene: Vanskelig å vite om forbruket har økt

– Det er bra at bedriftsledere tenker på dette, og at de da kan følge opp sine ansatte.

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Også hun etterlyser mer kunnskap om endring i alkoholforbruket.

Ifølge allmennlegen tyder forskning fra utlandet på at sosial isolasjon er en risikofaktor for økt alkoholforbruk hos dem som har et avhengighetsproblem.

– Det har alltid vært slik at alkoholkonsum i befolkningen øker i krisesituasjoner, så det er helt naturlig å ha mer oppmerksomhet på dette nå. Vi fastleger er opptatt av å snakke åpent med pasientene om alkoholforbruk og de negative helseeffektene ved for høyt forbruk, sier hun.

Har du et alkoholproblem? Test deg selv:

Legene bruker ofte dette skjemaet, et «Cage», for å identifisere hvem som har alkolforbruk:

C: Har du tenkte på å redusere drikkingen din? (Cut down)

A: Kritiserer andre ditt drikkemønster? (Annoyed by others criticizing.)

G: Har du skyldfølelse på grunn av drikkingen din? (Guilt feelings)

E: Tar du en drink for å komme i gang morgenen etter at du har drukket? (Eye-opener)

Fasit:

Hvis ja på ett spørsmål: Fare for helseskadelig alkoholforbruk.

Hvis ja på to spørsmål: høy sannsynlighet for helseskadelig alkoholforbruk.

Svaret kommer senere

Men svaret om drikkemønsteret vårt kommer.

Folkehelseinstituttet arbeider med en spørreundersøkelse for å kartlegge alkoholbruk under koronapandemien.