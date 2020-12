Utvidet salgstid for alkohol og egne handletider for risikogrupper. Dette er de viktigste FHI-forslagene for julehandelen.

Folkehelseinstituttet med nye anbefalinger for å redusere smittespredning i desember.

Folkehelseinstituttet foreslår en rekke tiltak for å hindre smittespredning i forbindelse med julehandelen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

9. des. 2020 09:25 Sist oppdatert nå nettopp

Hvis butikker og vinmonopol er åpne lenger, blir det mer tid å fordele de som handler alkohol på. Det kan hjelpe for å unngå at for mange mennesker samles samtidig og gjøre det lettere å holde avstand.

Derfor ber nå Folkehelseinstituttet om at Helsedirektoratet vurerer å endre åpningstidene frem mot jul. VG omtalte først forslaget.

I dokumentet som ble offentliggjort på FHIs nettsider onsdag morgen, gjentar de flere av anbefalingene vi kjenner fra før, men er altså i tillegg tydelig på alkoholsalg.

Dette er de viktigste forslagene:

Unngå storhandling før langhelgene

Åpne butikker på flere av helligdagene

Lengre salgstider for alkohol

Kjøpesentre bør ha en strategi for hele senteret, inkludert fellesarealer

Vakter som tilser at anbefalingene følges

Egne handletidspunkter for risikogrupper

Begrense antall kunder

2 meter avstand mellom kunder i områder med høy smitterisiko

Tilrettelegge for netthandel

Gjøre god håndhygiene enkelt

Be kunder holde seg hjemme om de har symptomer

Vanligvis må du komme deg innom Vinmonopolet før klokken 18. FHI anbefaler nå at det bør vurderes å utvide salgstidende. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I koronaperioden har Vinmonopolet hatt en salgsvekst på hele 47 prosent. Det er kun verdenskrig og streik som har påvirket salget så tydelig som dette.

Anbefalingen kommer i forkant av regjeringens pressekonferanse med ny informasjon om koronasituasjonen til befolkningen. Da vil det trolig også komme regler for smitteverntiltak i julen.

Aftenposten følger pressekonferansen fortløpende fra klokken 13.