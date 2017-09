Siktet for drapsforsøk på sin far etter påkjørsel med lastebil

– Vi har siktet en person for drapsforsøk og han vil bli fremstilt for varetektsfengsling senere i dag, siktet for drapsforsøk, forteller politioverbetjent Silje Stokken Upheim i Øst politidistrikt/Follo til Aftenposten.

Upheim bekrefter at den skadede og siktede er far og sønn. Tilstanden til faren er fortsatt kritisk.

Politiet fikk melding om påkjørselen på en liten, lokal vei utenfor Ås sentrum ved 18.50-tiden torsdag.

– Vi hadde vært på stedet tidligere i forbindelse med en utløst voldsalarm. Politifolkene var ikke øyenvitner til påkjørselen, men det var flere andre vitner, fortalte operasjonsleder Leif Olav Holten i politiet i Follo til Aftenposten et par timer etter påkjørselen.

Den pågrepne er i 40-årene og er altså sønn til den kritisk skadede mannen. Politiet vil ikke si noe om mulig motiv for det de mener er et drapsforsøk, men bekrefter at det er en konflikt i familien.

– Konflikten i familien er noe politiet har kjennskap til, sier politioverbetjent Upheim.

Det er flere familiemedlemmer som, etter det Aftenposten vet, bor i samme landbruksområde utenfor Ås sentrum.

– Far og sønn bor i nærheten av hverandre, sier Upheim.

Aftenposten følger denne saken videre og artikkelen vil bli oppdatert.