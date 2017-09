Lokfører hørte ikke at vogn sporet av – ødeleggelser langs 16 km

Det var natt til mandag 11. september ved 01-tiden at et svilletog med 11 vogner skulle rygges i retning Larvik. De bakerste vognene var fulle av sviller, andre, midt i toget, var tomme.

Ifølge opplysninger som er offentliggjort på det aktuelle Bane Nor-prosjektets hjemmesider, men som selskapet har valgt ikke å kringkaste som nyhetssak, brakk en fjær og et fjærfeste på en av de tomme vognene.

Vognen sporet av og ble slept av sted, mens den systematisk knakk helt nylagte sviller over en strekning på 16 km.

Tilsammen 26.500 sviller, bekrefter Bane Nor overfor Aftenposten.

BYDRØMMEN: Larvik kan bli det nye Cannes – med strandpromenade som Croisetten.

Hadde øreklokker på – hørte ikke avsporingen

Det var en natt med kraftig regnvær og dårlig sikt. Lokføreren og hjelpemannen på toget hadde store øreklokker på for å høre hverandre over radiosamband.

Det var først da de bremset ned at de oppdaget at noe var galt, opplyser Bane Nor.

Lokføreren trodde første det var hjelpemannen på bakerste vogn som hadde begynt å bremse ned. Da det ikke var tilfelle, sjekket de togsettet, og oppdaget avsporing og ødeleggelser.

Infranord

– Vognen var godkjent for bruk så sent som i april i år, og alle papirene er i orden, opplyser prosjektleder Oddvar Svendsen i Infranord, som utfører svilleleggingen for Bane Nor.

Infranord ønsker ikke å anslå hva reparasjonene vil koste. Men de oppgir prisen for én betongsville til 680 kr. Prisen for 26.500 sviller blir dermed over 18 millioner kroner.

Vil ikke svare på hva reparasjonene koster

Prosjektsjef i Bane Nor for det nye dobbeltsporet Larvik-Porsgrunn, Lars Tangerås, sier til Aftenposten at ødeleggelsene likevel ikke vil forsinke prosjektet.

– Det blir åpning i september 2018, sier han.

Tangerås sier at både Bane Nor og Infranord skal granske hendelsen. Men at fjærer og fjærfeste som antas å være en naturlig forklaring nå skiftes på alle vogner av samme type.

NSB måtte slipe om samtlige hjul på togene på Vestfoldbanen. Folk skjønte at noe var galt da det begynte å riste i en splitter ny tunnel.

Bane Nor

– Er det rart at personellet om bord hverken oppdager støy fra avsporing og ødeleggelser eller nedbremsing?

– Jeg og mange andre har stilt det spørsmålet. Hadde det skjedd på en trafikkert bane ville egne avsporingsindikatorer fanget det opp. Det hadde også skjedd om vognen var full av sviller.

– Hva har du fått til svar?

– Vi er veldig forsiktig med å si noe om dette nå. Men det er snakk om et svært tungt tog som er i fart.

– Hva var farten da dette skjedde?

– Vi har en fartsbegrensning på 20 km/t på anlegget, fordi det arbeides langs hele linjen. Transport her er risikofylt. På natten kjøres materiellet inn som brukes av sporleggingsmaskinen på dagtid. Skinnene er uskadet, men fordi det kan ligge igjen betongrester må det gjennomføres en ballastrens.

– Dere vil ikke anslå hva dette vil koste?

– Dette er en sak mellom Infranord og deres forsikringsselskap. Infranord ønsker ikke å kommentere det nå.

– Når er dere i mål med reparasjonene?

– Planen er å klare dette innen uke 50 (andre uke i desember). Vi klarer å holde fremdriften, sier Tangerås.