Her beordrer politiet nazistene til å stoppe – men blir skjøvet vekk

KRISTIANSAND: Det viser videofilmen som nazistene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen selv har publisert på egen nettside og Youtube etter demonstrasjonen i Kristiansand i sommer, og som er delt på Twitter.

– Dette oppfattet ikke innsatsleder i situasjonen, skriver visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Han gjør det samtidig klart at politiet ikke hadde til hensikt å stoppe demonstrasjonen.

Dialog og avklaring

– Politiet skulle ikke bruke makt for å stanse demonstrantene, men dialog skulle benyttes. Det som fremkommer av videoen er politiet som forsøker å få stanset demonstrantene for å få til denne dialogen, skriver visepolitimesteren.

– Uheldig for allmennhetens tillit til politiet, skriver førsteamanuensis Synnøve Ugelvik ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som mener det kan føre til privat rettshåndhevelse og større misnøye med politiet på grunn av mulig forskjellsbehandling.

Den Nordiske Motstandsbevegelsen

Demonstrasjonen

Lørdag 29. juli marsjerte 70 demonstranter fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen fra kirkegården og inn i Markens gate. Med bevæpnet og fullt mobilisert politi med hjelmer langs hele demonstrasjonstoget, foran og bak.

– Bortsett fra et par bortvisninger ble det ikke funnet nødvendig å gripe ytterligere inn fra politiets side. Denne markeringen var ikke til fare for mennesker eller trafikk, og gikk i sin helhet rolig for seg, skrev stabsjef Bård Austad i en pressemelding fra Agder politidistrikt like etter demonstrasjonen.

Denne vurderingen står politiet fortsatt for.

Den Nordiske Motstandsbevegelsen

Stoppet ikke

Nå viser altså nazistenes egen videofilm at politiet faktisk beordret demonstrantene til å stoppe like etter at marsjen begynte ved parkeringsplassen til kirkegården ved Setesdalsveien. Dette var før de 70 demonstrantene kom til gågaten, som var tettpakket med folk denne lørdag formiddagen klokken 12.

Visepolitimester Arne Sundvoll gjør det imidlertid klart at det aldri var politiets intensjon å stanse demonstrantene:

– Det var i intensjonen til oppdraget formidlet at politiet skulle forsøke å komme i dialog med demonstrantene for å avklare nærmere om hvor de hadde tenkt å demonstrere, hvor lenge de skulle holde på og hva som var deres plan for demonstrasjonen, skriver visepolitimester Arne Sundvoll til Fædrelandsvennen.

Vegge, Tormod Flem

Skjøv politiet vekk

Videofilmen viser videre at nazi-lederne, som gikk foran i demonstrasjonstoget, går rett på politifolkene som har stilt seg opp foran dem. Og skyver dem til side. Og fortsetter marsjen mot gågaten.

Tjenestemennene trekker seg som et resultat av dette til side, og går videre foran og langs demonstrasjonstoget.

Maktutøvelsen mot tjenestemennene er altså ifølge visepolitimesteren ikke registrert av politiets innsatsleder.

Påtaleansvarlig i politiet, Terje Kaddeberg Skaar, sier til Fædrelandsvennen at de fortsatt jobber med straffesaken i kjølvannet av demonstrasjonen, men at det ikke er avgjort ennå hva politiet vil foreta seg.

Onsdag morgen klokken ni møter visepolitimester Arne Sundvoll formannskapet i Kristiansand for å orientere politikerne om politiets håndtering av demonstrasjonen. Tidligere har politiets ledelse møtt kommuneledelsen i Politirådet, for å orientere om demonstrasjonen.

Den Nordiske Motstandsbevegelsen har ikke svart på Fædrelandsvennens gjentatte forespørsler om intervju til saken.

Martinsen, Jarle

Uheldig for tilliten til politiet

Førsteamanuensis Synnøve Ugelvik ved juridisk faktultet ved Universitetet i Oslo har forsket på politiets kontroll med borgerne, og effekten av denne kontrollen. Hun har ikke sett videoklippet, men stusser over politiets håndtering av saken.

– Jeg stusser over at politiet godtar å bli «føyset bort» som beskrevet. Selv om det er et viktig formål for politiet å sørge for at en demonstrasjon ikke fører til vold, bråk og uro, er det også svært viktig at politiet blir respektert. Om det fremstår som politiet godtar å ikke bli respektert av en gruppe som åpenbart kan og til dels ønsker å oppfattes som ekstremister, er dette uheldig for allmennhetens tillit til politiet, mener jeg. Manglende respekt og tillit kan tenkes å føre til en økt grad av privat rettshåndhevelse, som Odins soldater, og til at andre grupper oppfatter det som «fritt frem» overfor politiet. Og dersom politiet i større grad ville gripe inn dersom andre grupper oppførte seg likeens, ville dette kunne føre til enda større misnøye med politiet på grunn av mulig forskjellsbehandling. Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet for alle, men også den må balanseres mot andre viktige hensyn i befolkningen, skriver Ugelvik til Fædrelandsvennen.

Lovlig eller ulovlig?

Marsjen gjennom Markens ble i etterkant omtalt som en ulovlig demonstrasjon av flere medier. Til Fædrelandsvennen sa politiets fungerende stabssjef Bård Austad:

– En ulovlig demonstrasjon i seg selv er ikke farlig. Vi vil ikke være parten som gjør at dette eskalerer.

Til NRK Dagsnytt forklarte han på følgende måte at demonstrantene fikk gå:

– Ikke fordi det plutselig er blitt lovlig, men fordi vi fant det som det mest hensiktsmessig opp mot en totalvurdering.

Uttalelsene ble imøtegått av advokat John Christian Elden:

– Men så lenge politiet lot demonstrantene fortsette, er selve demonstrasjonen å betrakte som lovlig, påpekte Elden på Twitter.

På spørsmål om det var feil av Austad å omtale demonstrasjonen som ulovlig, svarer visepolitimester Arne Sundvoll:

– Det er ikke ulovlig å demonstrere, men det er meldeplikt for demonstrasjoner, og politiloven er overtrådt ved å demonstrere uten å melde dette, skriver visepolitimester Arne Sundvoll til Fædrelandsvennen.

Formålet er ro og orden

– Ble politiet tvunget i kne av demonstrantene?

– Det ville være å trekke det langt. Jeg vil heller tro at hvis de hadde grepet inn for virkelig å stoppe dem, hadde laget mer uro. Med en avvente holdning kan det reageres i etterkant mot enkeltpersonene de har snakket til, som ikke rettet seg etter politiets signal sier sier førsteamanuensis Synnøve Ugelvik ved UiO.

– Samtidig ville politiet hatt plikt til å gripe tydeligere inn for å stanse demonstrasjonen dersom den ble utagerende eller på annen måte gjorde at offentlig orden, sikkerhet og trygghet ble truet, legger hun til.

– Så når politiet sier «stopp» til et demonstrasjonstog, så er det kun dem de snakket til som har brutt politiets ordre?

– Det vil være hjemmel for å straffeforfølge dem de sa «stopp» til. Men ikke overfor dem som ikke hørte det, sier Ugelvik.

God og klok håndtering

Advokat John Christian Elden roste politiets håndtering av demonstrasjonen som god og klok. Mens demonstranter tidligere måtte søke politiet om å få demonstrere, er det nå nok å melde fra i god tid.

Hvis politiet skal forby en demonstrasjon, må politiet ha en begrunnet frykt for at demonstrasjonen kan forårsake alvorlig forstyrrelse av ro og orden eller ferdsel.

Elden har også understreket at politiet kunne nedlagt forbud mot demonstrasjonen fordi de ikke hadde nok tid til å vurdere demonstrantenes sikkerhet.

Han påpekte også på Twitter at det skal mindre til for at politiet kan nedlegge et forbud, ut fra egne tilgjengelige ressurser, når de ikke har fått melding i god tid. Men så lenge politiet lot demonstrantene fortsette, er selve demonstrasjonen å betrakte som lovlig. Og dermed har den også krav på beskyttelse fra politiet.

Fulgte ikke politiets anvisning

– Men hva skjer når politiets gjentatte ordre om å stoppe ikke følges. Hvilke konsekvenser vil det ha?

– Alle plikter å følge politiets ordre på stedet, med mindre det er åpenbart uhjemlet. Eventuell uenighet med en ordre må man ta ved å klage i ettertid, hvis ikke åpner det for anarki der politiet ofte må ta vanskelig avgjørelser på stedet, skriver Elden til Fædrelandsvennen.

– Og når politiet deretter skyves vekk fysisk av de som leder demonstrasjonstoget?

– Den som ikke følger en slik direkte ordre som vedkommende har oppfattet, kan både innbringes av politiet hvis det anses hensiktsmessig eller nødvendig, og i ettertid bøtelegges, skriver Elden.