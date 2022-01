800.000 nordmenn kan ha sittet i karantene for det som nå omtales som en forkjølelse

Ella Sætra Schibsted (12) har vært frisk, men norske myndigheter har tvunget henne gjennom en lang karantene. Helsedirektøren mener at smittetiltakene ikke har vært for strenge.

Ella (12) var hjemme i 16 dager i karantene. – Det kjipeste var å ikke møte folk. Nå savner jeg å være på skolen, sier hun.

Nå nettopp

Ella rakk bare å gå på skolen i én uke etter nyttår før hun måtte i karantene.

Onsdag ble hun endelig fri. Men det tok lang tid.

– Det har vært ganske kjedelig. Når vennene mine har vært på skolen eller trening, så hadde jeg ingen å snakke med, bare familien, sier Ella.

Jenta fra Tønsberg har delt skjebne med rundt 800.000 nordmenn i en tid der koronaen stort sett har gitt milde sykdomsforløp.

Det startet med at klassen hennes måtte i karantene etter at mange ble smittet på en klassefest. Så fikk de to brødrene og foreldrene korona én etter én. Og da ble karantenetiden til Ella bare lenger og lenger.