Hun ble utsatt for torturlignende vold. Men da gjerningsmannen fikk permisjon fra fengselet, fikk hun høre det ved en tilfeldighet.

Kine Pedersen Aamodt sier hun fikk panikk da hun fikk beskjeden om at hennes tidligere samboer var på permisjon i samme by som hun bor.

Kine Pedersen Aamodt har i dag startet et lavterskel tilbud for volds- og overgrepsutsatte.

10 minutter siden

I 2018 ble en mann dømt til 13 års fengsel for vold mot to kvinner. Volden var ifølge dommen torturlignende. Påtalemyndigheten kalte den eksepsjonelt grov og alvorlig.

Kine Pedersen Aamodt var en av de fornærmede. Mannen, hennes tidligere samboer, ble i tillegg til volden dømt for 190 voldtekter mot henne.

Forrige helg fikk han permisjon fra fengselet der han soner den lange dommen. Innsatte har rett til å søke permisjon etter å ha sonet en tredjedel av dommen.

Men beskjeden om permisjon nådde aldri frem til Aamodt.

Det var den andre kvinnen mannen hadde begått vold mot, som tok kontakt via Snapchat. Hun hadde blitt varslet i brev fra Romerike fengsel. Aamodt forteller at hun fikk panikk da hun leste at voldsmannen allerede var på permisjon i byen.