– Vi blir møtt av en hel fasade i fire etasjer i full fyr

Ingen personer skal være savnet etter storbrannen i Arna.

Det er brann i en blokk i Arna bydel.

7. aug. 2021 03:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi fikk melding klokken 02.17, og blokken er mer eller mindre overtent. Det er full fyr, sier Helge Lund, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Klokken 03.16 melder 110-sentralen på Twitter at ingen personer er savnet. Blokken som brenner ligger i Hardangerveien på Lone. Veien er stengt på grunn av slukkingsarbeid.

– Bygget er sjekket og klarert for folk, sier Helge Lund til BT like før klokken 03.30. Han vet ikke hvor mange som var i blokken da brannen startet.

– Men ingen er meldt savnet, sier han.

– Vi blir møtt av en hel fasade i fire etasjer i full fyr, sier Frode Lid, brannvesenets innsatsleder på stedet.

Per Magnus Vabø er politiets innsatsleder på stedet. Han sier at deres oppgavve har vært å gjøre arbeidsforholdene for brannvesenet best mulig, samt å få oversikt over evakuerte.

– Det er 20 boenheter i blokken, og vi har vært i kontakt med en person fra alle boenhetene. Alle sier at de ikke savner noen, sier Vabø.

Brannvesenet driver slukkingsarbeid fra kranbil.

Vil ta tid

– Det er en stor brann. Det som vi prioriterer nå, er å få oversikt over beboerne, foreller operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til NTB.

Helge Lund mener det vil gå lang tid før brannen er slukket.

– Dette kommer til å ta tid, sier han.

Brannvesenet fikk brannmeldingen klokken 02.17.

Fire stasjoner

Klokken 03.10 står flammene opp fra taket, og det er mye gnister i luften, ifølge BTs fotograf Tuva Åserud som er på stedet.

Brannvesenet er på plass med mannskap fra fire stasjoner, ifølge Lund.

Han forteller at Bergen kommune skal komme med buss og frakte beboerne til hotell.