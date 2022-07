Norske muslimer feirer høytiden id al-adha

Lørdag startet norske muslimer feiringen av id al-adha med bønn og festmat. I dag fortsatte feiringen med hoppeslott, stollek og godteri på Haugenstua.

– En gang til! Hoppeslottet var en klar favoritt hos søsknene Almondher (7), Meryem (6) og Mohammad (4) Alokla.

10. juli 2022 14:45 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

– Jeg deltok i id-bønnen på dagen i går og spiste god mat på kvelden. I dag blir det mer lek med venner, sier Yusra Begssi (10).

– Jeg har prøvd alle hoppeslottene her. Slottet med sklien var det morsomste, sier venninnen Hodan Hashi (10).

Lørdag var første dag i feiringen av høytiden id al-adha (eid på engelsk) i Norge. Feiringen startet for mange med bønn i moskeen. Deretter var det tid for familiebesøk og festmat.

(f.v.) Samsam Hashi (6), Hodan Hashi (10 år), Yusra Begssi (10 år i midten), Mahmed Hashi (12) og Sabrina Begssi (7) hadde hoppet så mye at de ikke lenger trengte det sprettene underlaget.

Fakta Dette er id Den muslimske høytiden id al-fitr markerer avslutningen av fastemåneden ramadan. I år ble id al-fitr feiret i begynnelsen av mai. Den andre muslimske høytiden, også kalt id al-adha eller offer-id, kommer ca. 10 uker etter id al-fitr. I år ble den feiret 9. juli i Norge. I noen land, blant annet Pakistan, feires den 10. juli. Ifølge islam markerer id al-adha episoden der Abraham ville ofre en av sine sønner til Allah. Et muslimsk år er ca. ti dager kortere enn året i den gregorianske kalenderen. Derfor faller id på forskjellige datoer hvert år. Vis mer

Den store eiendommen på Haugenstua pusses nå opp. Planen er å ha en moské, konferansehall, restaurant og treningsstudio klart rundt nyttår Foto: Siri Øverland Eriksen Shahir Tahir studerer til vanlig fornybare energisystemer, men i dag jobber han frivillig med feiringen og skal lage store mengder popocorn og sukkerspinn. Foto: Siri Øverland Eriksen

Det er vanlig at id-feiringen varer i tre dager. I Oslo fortsatte feiringen søndag på Haugenstua. Der er det Iman Eid Festival, som arrangeres av Islam Net. Med aktiviteter som hoppeslott, hoppesklie, konkurranser og ansiktsmaling tiltrakk arrangøren flere småbarnsfamilier. Allerede 15 minutter etter at dørene åpnet klokken 12, var det full fart på attraksjonene.

Arrangementet avsluttes klokken 19 søndag.

Omar og Wurud Alokla skulle gjerne vært sammen med resten av storfamilien på id. Her med barna Almondher, Meryem og Mohammad.

Savner familien

Ekteparet Omar og Wurud Alokla har med barna Almondher (7), Meryem (6) og Mohammad (4) for å feire id på Haugenstua. Foreldrene følger med på fra sidelinjen mens barna hopper.

– Det er morsomt å leke med alle lekene her, sier Meryem.

Storebror Almondher synes nok lørdagen var bedre. Da var familien på Leos lekeland.

– Vi kommer fra Syria. Der pleide vi å ha frokost med storfamilien på id. Her har vi ikke like mye familie. I går hadde jeg besøk av min bror som bor i Lillestrøm. De fleste i familien min bor nå i Tyrkia. Jeg savner dem, sier Wurud, som kom til Norge for fem år siden

– I Syria er det en helt annen stemning på id siden der blir dagen feiret av millioner, men vi er glad for at det er så mange aktiviteter for barna her, sier ektemannen Omar.

Sukkerspinnmaskinen var ikke helt klar, men Dania Adnan (8) og Yusuf Adnan (4) synes det gikk helt fint å få en smaksprøve i hånden.

Åpent for alle

Dania Adnan (8) og Yusuf Adnan (4) kommer fra Strømmen for å nyte dagen på Haugenstua i finværet. Søskenparet har akkurat fått sukkerspinn og gleder seg til mer godteri.

– Jeg har hoppet i hoppeslottet. Nå gleder jeg meg til å delta i stolleken. Og så skal vi få godteriposer, sier Dania.

Fahad Qureshi er leder i Islam Net. Foreningen har tidligere fått kritikk for sin strenge tolkning av islam.

Fahad Qureshi er leder i Islam Net og har gjort mange forberedelser før helgens feiring. Foto: Siri Øverland Eriksen Den muslimske høytiden id al-fitr markerer avslutningen av fastemåneden ramadan. Det som feires i helgen er den andre muslimske høytiden, også kalt id al-adha eller offer-id, kommer ca. 10 uker etter id al-fitr. Foto: Siri Øverland Eriksen

I fjor ble det debatt rundt dem da det ble kjent at de har kjøpt en stor eiendom i Groruddalen. De tok over en del av eiendommen på Haugenstua i april og holder nå på å pusse den opp. Planen er å ha en moské, konferansehall, restaurant og treningsstudio klart rundt nyttår.

– Det er andre gang vi har id-festival her. Det ble en stor suksess forrige gang. Så vi håper på det samme denne gangen. Det er viktig for oss å gi et slik tilbud til folk i Groruddalen. Jeg vil samtidig understreke at dagens festival er åpen for alle, uansett religiøs bakgrunn, sier Qureshi.