Overtok brukte skuffeseksjoner – fant sensitive UDI-dokumenter

Blant det som dukket opp var søknader om oppholdstillatelse, kopier av pass, referater fra lønnssamtaler og ansattes sykmeldinger.

Halden-mannen overtok i alt ni skuffeseksjoner som dette. Her er seks av dem. Alle har tilhørt UDI tidligere.

19. okt. 2021 05:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det var ubehagelig, rett og slett, sier en mann i 30-årene som har kontaktet Aftenposten.

Han vil være anonym og ønsker ingen oppmerksomhet om seg selv.

Nylig var han innom Gjenbruksfabrikken i Fredrikstad, som kaller seg Norges største gjenbruksbutikk. Her fikk han med seg ni små skuffeseksjoner – gratis.

Da han kom hjem og så igjennom dem, var de fleste tomme. Noen inneholdt rusk og rask. Men i én av dem gjorde haldenseren et overraskende funn.

Der fant han bunker med sensitive dokumenter fra Utlendingsdirektoratet (UDI), blant annet flere søknader om permanent oppholdstillatelse. Søknadene inneholdt både kopier av pass, attester og andre personlige dokumenter.

Blant dokumentene finnes detaljerte beretninger om personlige historier, samlivserklæringer, kopier av fødselsattester, ID-dokumenter og annen svært personlig dokumentasjon. Aftenposten har sladdet sensitive opplysninger

Andre dokumenter inneholdt utleverende personopplysninger om ansatte i UDI. Inkludert referater fra medarbeidersamtaler, vurderinger av ansattes innsats, lønnssamtaler og sykmeldinger.

Klistremerker på innsiden av skuffeseksjonene ga ingen tvil om opphavet: Dette var kontormøbler som hadde tilhørt UDI.

Glipp og stor svikt

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI blir overrasket når Aftenposten forteller om funnet. Etter å ha undersøkt saken, kaller hun det «en glipp og en stor svikt». Hun forteller at kontormøblene stammer fra UDIs gamle lokaler i Oslo sentrum, som ble tømt i februar.

– Hvordan kunne denne feilen skje?

– Her har systemene sviktet på flere plan. For det første skulle alle ansatte komme inn på kontoret og pakke eiendelene sine, selv om det var pandemi. For det andre skulle de som samlet inn møblene gå gjennom dem og sikre at det ikke lå igjen papirer. Og for det tredje skulle de som mottok møblene og solgt dem videre, gjennomgå dem. At det har sviktet på denne måten i flere ledd, er sterkt beklagelig.

– Hva vil dere gjøre nå?

– Vi har tatt kontakt med firmaet og bedt dem gjennomgå alle skuffeseksjonene på nytt, for å sikre at det ikke er flere dokumenter på avveie. Vi har varslet dette til Datatilsynet, siden det er brudd på personvernsikkerheten. Og vi vil gå gjennom papirene for å sikre at det ikke er andre forhold vi må følge opp, sier Grimsmo.

Ingeborg Grimsmo, kommunikasjonsdirektør i UDI.

Hundrevis av skuffeseksjoner

Ruben Løfgren, styreleder og eier i Gjenbruksfabrikken, forteller at de har tatt imot møbler fra 800 kontorplasser i UDI. De fikk møblene fra firmaet som hadde ansvar for å rydde direktoratets lokaler.

– Vi la skuffeseksjonene ut til 20 eller 40 kroner stykket, men fikk ikke solgt dem. Så nå har vi begynt å gi dem bort, forteller han.

Han anslår at de kun har gitt bort 20–30 skuffeseksjoner hittil.

– Vi har ikke fått beskjed om andre som har funnet dokumenter. Nå som vi er kjent med hva de kan inneholde, vil vi gjennomgå alle på nytt og makulere eventuelle papirer, sier Løfgren.

Halden-mannen i 30 årene sier han er glad for at det ikke er gjort flere funn.

– Men jeg synes dette virker som et såpass grovt brudd på taushetsplikt og håndtering av personopplysninger at det i aller høyeste grad fortjener å bli belyst. Jeg er glad det ikke er mine personopplysninger som står der, for å si det sånn.

Aftenposten har mottatt dokumentene og levert dem videre til UDI.