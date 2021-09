«Gjerdrum har alltid vært vårt lille paradis. Det vil det fortsette å være.»

GJERDRUM (Aftenposten): Jørgen Sandman (66) mistet alt han eide og trodde dalmatineren Zajka var forsvunnet i det bekmørke Gjerdrum-skredet. Ekspertenes rapport forandrer ikke noe for ham.

– Halen logrer som før, forsikrer Jørgen Sandman om dalmatineren Zajka. Hun ble reddet ut av leireskredet etter et døgn. Sandmans hjem forsvant i katastrofeskredet i Gjerdrum.

Jørgen Sandman vet hvor utrolig lite som skiller overlevelse fra voldsom, nådeløs død: Et sekund. Et feilsteg. En bjelke som enten kan slå livet ut av deg, eller «bare» knuse skulderen din. Eller et hulrom: en liten åpning, hvor et menneskes hode kan puste i noen få, avgjørende minutter.

Det var kona som halte ham ut av det hulrommet, den natten. De var begge sugd med da huset deres, et av rekkehusene i Nystulia, dundret ned i dypet. De klarte å holde sammen. Men han havnet i hulrommet, hun sto utenfor.