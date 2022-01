FHI: Omikronvarianten er dominerende i Norge

En måned etter at de første omikrontilfellene ble påvist i Norge er virusvarianten dominerende og mer utbredt enn deltaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at tallene viser en økning av omikronvarianten i Norge gjennom julen.

NTB-Oda Ertesvåg

3. jan. 2022 13:36 Sist oppdatert nå nettopp

Nesten to tredeler av alle koronatilfeller som ble sekvensert i Norge i uke 52, var av omikronvarianten. Til sammen oppdaget man 6.143 omikrontilfeller, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Tallene viser en liten økning av omikronvarianten gjennom julen, men det er vanskelig å vite hvorvidt disse tallene gjenspeiler den faktiske situasjonen de siste par ukene. Det har imidlertid vært betydelig mindre testing enn ellers, og vi vil trolig få et riktigere bilde av smitteutviklingen nå når hverdagen igjen er i gang for de fleste, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

Virusvarianten dominerte i årets siste uke i alle fylkene i Norge bortsett fra i Agder. Høyest andel tilfeller var det i Troms og Finnmark og i Nordland fylke med 88,9 og 87 prosent, men FHI understreker at dette er basert på små tall og må tolkes med forsiktighet. Lavest andel var det i Agder med 47,9 prosent.

Venter stor smittebølge

– Vi ser at områder med høy smittespredning også har en høy andel av omikronvarianten, men ellers er det nok mye tilfeldigheter som styrer hvor stor andel av varianten som finnes i de ulike fylkene, sier Vold.

1. desember ble de første omikrontilfellene påvist i Norge. Det var to personer i Øygarden kommune som hadde vært på reise i Sør-Afrika. En måned senere er virusvarianten dominerende her til lands. Folkehelseinstituttet venter en stor smittebølge de neste ukene.

FHIs Line Vold understreker at det viktigste nå er at uvaksinerte beskytter seg ved å ta første vaksinedose, og at alle andre som har tatt andre vaksinedose for mer enn 20 uker siden, tar en oppfriskningsdose.

Ifølge FHIs siste ukerapport er det fortsatt drøyt 320.000 nordmenn over 16 år som ikke har fått første dose.

Nær to av tre koronatilfeller som ble sekvensert i Norge i forrige uke, viste seg å være omikronvarianten av viruset. Her er en lang kø med biler ved koronateststasjonen på Rommen i Oslo.

Bølge i flere land

En rekke land har før jul og gjennom julen og nyttårshelgen meldt at omikronvarianten er dominerende.

Blant de siste i rekken var Frankrike, Sveits, USA og Portugal, mens det danske folkehelseinstituttet Statens Serum Institut (SSI) meldte at omikron var dominerende allerede 21. desember.

Omikronvarianten har ført til en ny bølge av smitte og sykehusinnleggelser mange steder. Kommunene og sykehusene ruster seg nå for at denne bølgen kommer til Norge i januar.

Fortsatt få innlagt med omikron

Av de 201 nye koronapasientene som ble innlagt på norske sykehus i forrige uke, er omikronvarianten påvist hos 19, mens andre varianter er påvist hos 67 pasienter. Det store flertallet, 115 pasienter, er ikke screenet for virusvarianten.

I uke 51 var det 14 nye koronapasienter på sykehusene som fikk påvist omikron, mens 174 fikk bekreftet andre varianter. Andelen av de screenede som hadde omikron, var da 7 prosent, mens andelen økte til 22 prosent uka etter.