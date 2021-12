Klokken 13.30: Regjeringen kommer med siste nytt om korona

86 prosent av dem over 65 har nå fått oppfriskningsdose, sier helseminister Ingvild Kjerkol på regjeringens pressekonferanse. Alle over 18 skal få tilbud om oppforskningsdose i løpet av februar.

21. des. 2021 13:20 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringens pressekonferanse klokken 13.30 er nå i gang

86 prosent av dem over 65 har nå fått oppfriskningsdose, sier helseminister Ingvild Kjerkol på regjeringens pressekonferanse.

17 kommuner har bedt om bistand fra Forsvaret i vaksinering. Hun sier regjeringen har sendt 9000 sms-meldinger til helsefagtudenter som oppfordres til å bistå i vaksineringsarbeidet i juleferien sin.

– Vi vet ikke hvor mange som stiller opp, men vi håper mange vil bidra. Staten tar regningen, sier Kjerkol.

Alle over 44 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen uke 2.

Alle over 18 år skal tilbud i løpet av februar.

– Det er viktig å begrense tungsinnet som sprer seg hos mange av oss når møteplassene blir færre. Det er nå vi trenger hverandre aller mest for å få tilhørighet og mening. Vi må ta vare på hverandre nå, folkens, ta oss tid til en prat, en telefon og ta en kaffe., sier Kjerkol.

Hun sier man ikke har planer om å gjøre lettelser i tiltakene nå, selv om smittetallene går nedover. Tiltakene vil virke frem til 14. januar, som planlagt.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog sier at helsetjenesten i kommunene er under press og er svært belastet.

Kommunene meldte senest mandag om at belastningen på helsetjenestene fortsatt er økende. I 204 av kommunene er tilgangen på helsepersonell utfordrende.

– Kapasiteten i hjemmetjenestene og institusjonene er svært belastet i 199 av kommunene. Tilgangen til helsepersonell er spesielt utfordrende i Oslo og Viken, der 43 av 50 kommuner nå har en utfordrende situasjon når det gjelder tilgang på personell, sier Guldvog.

– Situasjonen i sykehusene er preget rekordhøyt antall innlagte pasienter. Færre enn 50 prosent av pasientene er fullvaksinert. Sykehusene har utsatt flere hundre operasjoner de siste ukene.

Tallene viser at covid-19 -pasienter utgjør over 4 prosent av totalt innlagte i sykehus og 40 prosent av totalt innlagte intensivpasienter.

– Vi planlegger nå for å teste mer gjennom vinteren, sier Guldvog. Forbruket av hurtigtester og selvtester steg kraftig i siste smittebølge, og mer enn 30 millioner nye tester er bestilt. Disse er under planlagt levering . Kommunene har meldt inn behov for tester som overstiger det vi har på lager, sier han.

Kommunene må være forberedt på å prioritere hurtig- og selvtester til disse gruppene:.

helsepersonell

test ved symptomer

skoleelever

Guldvog sier det er for tidlig å konkludere med om de nasjonale smitteverntiltakene er tilstrekkelige.

Firedobling av omikron-smitte på en uke

Det er fortsatt mye vi ikke vet om omikornvarianten, sier FHI-fdirektør Camilla Stoltenberg.

– Vaksinene virker godt mot alvorlig sykdom selvom de virker dårligere mot smittespredningen. Vi vet på langt nær godt om alvorligheten av infeksjon med omikron. Ingen tror at omikronspredningen lar seg stanse. Men alle håper at spredningen vil la seg forsinke.

Hun sier vi ikke vet hvordan tiltakene virker på spredningen av omikron.

– Litt over 900 var smittet med omikron-varianten mandag i forrige uke. Natt til i dag var 3871 registrert smittet. Det er en firedobling på litt over en uke, påpeker hun.

I løpet av få dager vil FHI utgi en ny risikovurdering for å gi bedre anslag på jhvordan smittespredning og sykehusinnleggelser vil utvikle seg. Samtidig følger vi utviklingen av influensa.

Stoltenberg oppfordrer alle over 16 år til å laste ned appen Smittestopp.

- Den vil gi autromatisk varsling om at man har vært i nærheten av en smittet person. Og så håper jeg vi ikke ses på pressekonferanse de neste dagene, avsluttet Stoltenberg.

Håper på effekt

Pressekonferansen er helsemyndighetenes første etter det ble innført nye omfattende koronatiltak først 8. desember og så 13. desember.

I det siste har man sett en synkende smittetrend. Gjennomsnittlig antall koronasmittede som er registrert de siste syv dagene, er noe lavere enn snittet for en uke siden.

Både FHI og Helsedirektoratet håper det betyr at tiltakene har hatt effekt.

– De nye tiltakene har trolig bidratt til en utflating av koronasmitten og antall innleggelser, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Men ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg er det litt vanskelig å si om man kan se effekten av disse tiltakene nå.

Det er mulig det har kommet en effekt av de første tiltakene som ble iverksatt 8. desember. Men at det kan ha kommet så mye effekt av de tiltakene som ble iverksatt for én uke siden, er FHI mer i tvil om.

– Men også de kan ha virket fordi folk begynte å oppføre seg annerledes før de kom, sier Stoltenberg til NRK nyhetsmorgen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) holder pressekonferanse i dag.

Karantene og vaksine

Det er også flere andre tema som FHI har hatt til vurdering i det siste.

FHI har varslet at de ser på karantenetiltak for lærere. Før helgen anbefalte de til regjeringen at ansatte i skoler og barnehager skal få slippe karantene ved smitte på arbeidsplassen.

Tidligere denne måneden ble det sendt ut vaksiner til risikoutsatte barn i alder 5–12 år. Da ble det klart at FHI kommer med en utredning om friske barn skal vaksineres.

– Det arbeides nå med en grundig utredning for å vurdere om det vil bli aktuelt med generell vaksinasjon av barn i alderen 5–11 år, skrev FHI.