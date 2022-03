Ny studie blant gravide: – Koronavaksinen gir ikke økt risiko for komplikasjoner

Kvinner som ble vaksinert mot korona under svangerskapet har ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner. Det viser en stor ny internasjonal studie fra Norge og Sverige med forskere fra Folkehelseinstituttet.

Forskere fra Folkehelseinstituttet har undersøkt om koronavaksinen gir økt risiko for svangerskapskomplikasjoner hos gravide.

Nå nettopp

Gravide har større risiko for å bli alvorlig syke med covid-19. Og derfor blir også gravide nå, uavhengig av trimester, anbefalt å ta koronavaksinen. Men man har visst lite om hvordan gravide reagerer på vaksinen. For gravide er sjelden med i utprøvningsstudier for vaksiner.

Nå har norske og svenske forskere undersøkt ulike former for svangerskapskomplikasjoner blant gravide som var vaksinert mot koronaviruset.

Studien tok for seg 157.521 fødsler i Sverige og Norge mellom mai 2021 og januar 2022. Fødslene ble sjekket opp mot komplikasjoner som prematur fødsel, dødfødsel, lav fostervekst og overføring til nyfødtavdeling sammenlignet med uvaksinerte.

– Betryggende

Maria Magnus er førsteforfatter av studien og seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved FHI.

Hun forteller at de ikke fant økt risiko for noen av svangerskapskomplikasjonene som ble undersøkt.

– Det at vi ikke fant noen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner blant kvinner som ble vaksinert under svangerskapet på tvers at de to nordiske landene er svært betryggende og støtter gjeldende anbefalinger for vaksinasjon av gravide, sier Magnus til Aftenposten.

I studien fant forskerne ingen forskjell i risikoen for komplikasjoner i forhold til om det var Pfizer eller Moderna som de gravide hadde fått. Det var heller ingen forskjell i om kvinnen var vaksinert i andre eller tredje trimester.

Deler av studien ble gjennomført før det kom en generell anbefaling om vaksinering av gravide i Norge. Den kom først i august 2021. Dermed var bare 18 prosent av de gravide i studien vaksinert. Forskerne mener det ikke svekker studien.

– Det reflekterer kun perioden av fødsler vi har inkludert. Det er nødvendig med en god gruppe vaksinerte og ikke vaksinerte svangerskap for å se på forskjeller i risikoen for svangerskapskomplikasjoner. Fremover vil de fleste fødende være vaksinert før de var gravide, sier Magnus.

Aftenposten har tidligere skrevet om at de samme forskerne fant at det ikke var økt risiko for spontanabort hos kvinner som var vaksinert i første trimester.

Kommer flere studier

Nå er 80 prosent av kvinner som har født i Norge i januar og februar i år vaksinert.

Forskerne planlegger flere studier på denne gruppen.

– Vi vil se på om vaksineeffekten er like god blant gravide som i befolkningen for øvrig, i tillegg til å se om vaksinasjon av gravide påvirker senere helse hos barnet, sier Magnus.

Noen studier tyder på at antistoffene som dannes av vaksinen kan overføres fra mor til barn. Det betyr at vaksinering kan være gunstig også for barna.

– Dette betyr at det å vaksinere gravide kan bidra til å redusere risikoen for infeksjon hos veldig små barn, noe som er viktig ettersom ingen av vaksinene tilgjengelig er anbefalt for barn under fem år, sier Magnus.