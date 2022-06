Lav vannstand gir høy strømpris og problemer for friluftslivet

Statskog har flere hytter ved Rosskreppfjorden i Setesdal Vesthei. Lav vannstand kan føre til at leietakerne må droppe sin planlagte tur. Ekspert mener det blir enda høyere strømpriser til vinteren.

Det er langt fra bommen og ned til vannet i Rosskreppfjorden.

11 minutter siden

VALLE/SIRDAL: – Vi har fem hytter vi leier ut ved Rosskreppfjorden. Avstandene er så store at de aller fleste bruker båt. De første leietakerne kommer til uka, så vi håper det blir gjort tiltak før det, sier Geir Hovland, eiendomsansvarlig for Sør-Vest-regionen i Statskog.

Rosskreppfjorden ligger på høyfjellet ved Suleskarveien. Den er i utgangspunktet stengt for allmenn ferdsel, men Statskog leier ut både jaktterreng og hytter som gir rett til ferdsel med båt på fjorden.

Det har dog ikke latt seg gjøre så langt i vår, fordi vannstanden ligger langt nedenfor den asfalterte båtslippen.

Langt å gå

Neste uke åpner Statskog sine fem hytter for utleie. Fossebu ligger like ved båtslippen, mens de fire andre ligger et stykke inn i fjorden.

– En del vil synes det er for langt å gå, så hvis ikke båtslippen forlenges i løpet av denne uka, må vi gå i dialog med leietakerne om hva vi skal gjøre, sier Hovland.

Per Øyvind Grimsby, fagleder for ytre miljø i Sira-Kvina kraftselskap, forteller at de har planer om å forlenge båtslippen. Han kan derimot ikke love at gjestene som kommer til uka får lagt ut båtene sine.

– Vi begynner med å forlenge båtslippen på Svartevannsmagasinet denne uka, og så går de rett videre til Rosskreppfjorden etterpå. Jeg kan ikke love at det er klart allerede til uka, men jeg håper at vi kan komme i mål også i Rosskrepp i løpet av neste uke. Vi gjør det vi kan, og skal jobbe så fort som mulig, sier han til Fædrelandsvennen.

Ved maksimal vannstand er fjorden 928 meter over havet. I dag er den 907 meter over havet, og fyllingsgraden rundt 30 prosent. Før snøsmeltinga startet var fjorden på omtrent 900 meter over havet.

Slik så det ut i Rosskreppfjorden lørdag 11. juni. Fyllingsgraden var nede i 20 prosent.

Forlenger og forbedrer

Han forteller at de både skal forlenge båtslippen og forbedre den delen som i dag er asfaltert.

– Vi vill utbedre og forlenge hele båtslippen. Deler av strekket vil bli støpt i betong, sier Grimsby.

– Dette er ei grei anledning til å gjøre tiltak, når vannet er så lavt. Fjorden skal være tilgjengelig for grunneiere og for Statskogs leietakere. Det er en av våre forpliktelser, legger han til.

– Bare vårherre

Det var lite vann i magasinene etter vinteren, og med relativt lite snø i fjellet har de ikke fått den kraftige oppgangen de ofte får etter snøsmeltinga.

Rosskreppfjorden var nede i 20 prosent fyllingsgrad etter vinteren. Nå har den steget noe.

– Rosskrepp er et toårsmagasin. Det betyr at det tar to år med normal nedbørsmengde å fylle det opp, sier Grimsby.

– Det er ingen som kan si noe om når magasinet vil være på normalt nivå igjen. Bare vår herre, legger han til.

Mener strømmen blir enda dyrere

På landsbasis var fyllingsgraden i alle norske vannmagasin på 36,9 prosent i starten av juni.

Det normale på dette tidspunktet er 49,3 prosent, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Selv om vi skulle få den våteste sommeren man kan tenke seg, så klarer man ikke normalisere situasjonen i vannmagasinene i Sør-Norge. Det betyr at vi har en omfattende svikt i vannressurser, noe som påvirker kraftprisene, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Fædrelandsvennen.

Dersom fyllingsgraden hadde vært bedre, ville det dempet strømprisen.

– Da ville vi hatt mye mindre konkurranse fra Europa, og mye lavere strømpris, sier Lilleholt.

– Vinteren kommer til å bli enda tøffere. I første kvartal var strømprisen for Sør-Norge i snitt på 1,5 kroner. Akkurat nå er den enda høyere, men det hører man ikke så mye om fordi folks forbruk er mye mindre. Men til vinteren kan fort prisen bli på to kroner i snitt i første kvartal 2023, mener han.