Hos Foodora og Wolt kan du kun tipse før maten er levert. Kundene ønsker endring.

Selv om kundene ønsker at det er mulig å tipse budet etter at maten er levert, kommer ikke matleveringstjenestene til å endre funksjonene i appene.

Olatunde Shonub og Martin Alger-Svensson sier de ville tipset leveringsbudet om det var mulig å gjøre det etter levering.

– Noen ganger får man bare halve matbestillingen, mens andre ganger kan bestillingen komme raskene enn forventet. Det føles veldig unaturlig å skulle gi tips til budet før maten er levert, sier Martin Alger-Svensson.

Så hvorfor har matleveringstjenestene lagt opp betaling slik at man kun kan tipse budet før bestillingen er levert?

Tidligere har Aftenposten skrevet en sak om reisejournalist Odd Roar Lange som reagerer på at restauranter ber om tips før man i det hele tatt har fått service. I denne saken tar vi for oss matleveringstjenestene som ber om det samme.

– Det er jo mest logisk å tipse etter jobben er utført, du gir tips fordi du er fornøyd. Det er jo også gunstig for oss syklister å vite at god innsats kan bli belønnet, sier Foodoras tillitsvalgte Paul Olai-Olssen.

Med seks år i bransjen ser Paul Olai-Olssen en endring i nordmenns tipse-kultur.

Kompisene Martin Alger-Svensson og Olatunde Shonubi bruker ofte Foodora og Wolt, men reagerer på at man kan gi tips før budet har levert maten.

– Den som taper mest på dette, er jo budet, sier Shonubi.

Aftenposten har vært i kontakt med flere kunder som mener det samme.

Alt tips går til budet

Tipser du via appene Wolt og Foodora, går alt tipset til «budpartneren», altså leveringsbudet. Alle som kjører for Wolt er selvstendig næringsdrivende, og budene velger selv hvilke matbestillinger de leverer. Hos Foodora er 37 prosent ansatt og resten «frilansere».

På Wolts hjemmesider opplyser de at budpartnernes gjennomsnittslønn er omtrent 200 kroner i timen. Dette er tall hentet fra hele landet de seks siste månedene og ekskluderer tips.

– I vår betalingsmodell skal ikke budpartner være avhengig av tips, sier Wolts kommunikasjonssjef Jeanett Søly.

Ifølge henne får 15 prosent av Wolts bestillinger tips. Dette synes Olai-Olssen høres mye ut.

– Tips blir mer sjelden for hvert år

Han har seks års erfaring som sykkelbud hos Foodora og sykler som bud hver søndag. Olai-Olssen opplever ofte veldig fornøyde kunder, men tipse-kulturen har endret seg mye, ifølge ham.

– De først to årene fikk man ofte noen mynter når man leverte maten. Å få tips blir mer sjelden for hvert år, både på appen og som mynter ved levering. Bare 5 kroner kan ha stor betydning på en ellers lav lønning, sier Olai-Olssen.

Hverken hos Foodora eller Wolt får budene vite om de har fått tips før etter de har levert maten til kunden.

– I utgangspunktet skal ikke tips ha noe påvirkning på leveransen, sier Søly.

Guttene har opplevd svært varierende kvalitet hos leveringsbud.

Ønsker ikke endre tipse-funksjonen

Å skaffe kunden en mulighet til å tipse budet etter at bestillingen er levert har vært diskutert hos Foodora. De håper å ha en ny tips-funksjon klar snart, men Olai-Olssen er skeptisk.

– Kundens første prioritet når maten er levert, er å spise den. Vi er redde for at det kan virke masete og tiggende å spørre om tips i ettertid. Det kan virke litt frekt, sier han.

Wolt har samme oppfatning som Olai-Olssen og ønsker å beholde sitt nåværende betalings- og bestillingssystem. Søly mener dette er mer gunstig for kunden.

– I appen gjennomføres transaksjonen når bestillingen legges inn av kunden. Skulle vi hatt tips etter at leveransen er gjennomført, hadde vi måttet belaste kunden på nytt for tipset, sier hun.

Søly skjønner at det kan virke rart at man må tipse før, men sier at det er slik deres tekniske løsning er.

– Wolt har ikke fått noe negative reaksjoner fra kundene.

Èn dårlig opplevelse påvirker tipsen til de andre budene

Kompisene Alger-Svensson og Shonubi synes ikke dette er en særlig god forklaring.

– Etter at man har fått levert maten, får man jo uansett varsel om å rangere maten og budet, så hvorfor ikke bare legge til en mulighet til å kunne tipse også, sier Shonubi.

– Jeg tror absolutt jeg ville tipset oftere om man kunne tipse etterpå, sier Alger-Svensson.

Foodora-bud Olai-Olssen tror ikke en endring i appen ville gjort særlig forskjell for budene.

– Jeg tror mange gir blaffen i å tipse. Kan være flere hadde gitt tips om de kunne gjort det etterpå, men tror det er få som tenker: «Å nei, nå skulle jeg virkelig ønske jeg hadde tipset budet». Vår innsats tas som en selvfølge nå, sier han.

Én dårlig erfaring med en levering kan ha ringvirkninger for de andre budene, ifølge Olai-Olssen.

– Jeg ønsker å gjøre en god jobb for å øke sjansen for at neste bud skal få tips.