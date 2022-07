22. juli-angrepene markeres elleve år etter: – Sorgen preger oss fortsatt

Fredag markeres elleveårsdagen for 22. juli-terroren i 2011. Samtidig ber statsminister Jonas Gahr Støre norske muslimer ta et oppgjør med ekstremisme.

Jonas Gahr Støre holdt en tale under minnemarkeringen fredag formiddag. Der ba han muslimer ta et oppgjør med ekstremisme.

22. juli 2022

I dag er det elleve år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Lisbeth Røyneland er leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Hun peker på at dagen har fått ny og vond aktualitet etter masseskytingen i Oslo sentrum i juni.

– Terrorangrepet i Oslo har rystet oss. Det er vondt å vite at enda flere mennesker nå kjenner på de samme følelsene som følger av å være etterlatt eller overlevende etter et terrorangrep. Terrorangrepene minner oss på at vi aldri må slutte å kjempe mot utenforskap, hatprat, konspirasjonsteorier og ekstremisme, sier Røyneland til NTB.

Hvert år markeres 22. juli blant annet i regjeringskvartalet og på Utøya. Årets markering startet klokken 9.30 ved minnestedet utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet.

Det var regn i luften og tunge skyer over hovedstaden da markeringen pågikk, ikke ulikt været da terroren rammet fredagen i 2011.

Støre ber muslimer ta oppgjør med ekstremister

Statsminister Jonas Gahr Støre trakk også frem masseskytingen i sin tale.

– Natt til 25. juni, dagen da vi skulle markere pride i Oslo, skjøt en mann mot uskyldige mennesker i den varme sommernatten nede i gaten her. De ble ofre, mange av dem – høyst trolig – fordi de feiret retten til å elske den man vil. Og gjerningsmannen var – høyst trolig – motivert av islamistisk ekstremisme, sier han.

I fjor henvendte Støre seg til høyresiden og ba dem heve stemmen og trekke klare grenser mot høyreekstreme. I år gjentok han budskapet, men rettet mot en annen gruppe.

– Derfor henvender jeg meg i dag til de moderate stemmene – det store flertallet i muslimske miljøer – og ber dem snakke ut mot både holdningene og handlingen, og igjen snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter spesielt til dere, sa han.

Les også 77 liv ble revet fra oss i 22.juli-angrepene. Slik blir de husket.

Selv om byggingen av det nye regjeringskvartalet er i full sving, er det fremdeles sperret av et lite område rundt det nasjonale minnesmerket ved Høyblokka.

Der gjennomføres en seremoni med navneopplesning og nedleggelse av blomsterkranser.

– Sorgen preger oss fortsatt. Jeg vil at dere skal vite at vi tenker på dere og føler med dere, sa Støre under markeringen.

Rosekranser under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet, 11 år terrorangrepet 22.juli 2011.

– Tre datoer i løpet av elleve år er tre for mange

Nestleder Tor Inge Kristoffersen i 22. juli-støttegruppen viste til både skytingen i Oslo 25. juni i år og drapet på Johanne Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen 10. august 2019 i sin tale.

– Tre datoer i løpet av elleve år er tre for mange, vi trenger ikke flere datoer å huske på, sa han.

– Alle har et ansvar om å si ifra og ta til motmæle når noen kommer med hatefulle meninger og konspirasjoner. Vi må alle sørge for at det terroristen har prøvd å ta fra oss, blir sterkere enn noen gang, fortsatte han.

Lisbeth Røyneland, leder av den nasjonale støttegruppen, holdt dagens andre tale.

– I år fikk vi endelig et nasjonalt minnested å gå til. Nede ved Utøya-kaia strekker 77 søyler seg mot himmelen, samtidig som de speiler seg mot vannet. Slik kan vi minnes de umistelige, og reflektere over hva de kunne vært om de hadde fått lov til å leve, sier Røyneland og fortsetter:

– Det er en dag for å minnes de umistelige, men også å minnes at demokratiet ikke kommer av seg selv. Vi har alle et ansvar for å ikke la hatet vinne. Dere er alltid med oss i hjertene våre, vi glemmer dere aldri.

Utøya ligger i Tyrifjorden i Hole kommune. I forgrunnen kommer båten Thorbjørn som frakter personer og gods til og fra øya. 22. juli er det elleve år siden terrorangrepet der 69 mennesker ble drept på øya.

Nytt minnested på Utøya

I midten av juni åpnet det nasjonale minnestedet på Utøykaia. Minnestedet består av 77 bronsesøyler – én for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet i 2011.

Klokken 16 starter markeringen på Utøya. AUF-leder Astrid Hoem skal tale, det samme skal statsminister Jonas Gahr Støre. Klokken 16.45 blir det avholdt et minutts stillhet før statsministeren, støttegruppen, AUF og Arbeiderpartiet vil legge ned kranser. I likhet med markeringen ved Høyblokka vil det også bli avholdt navneopplesning.

14. juli åpnet utstillingen «Scar» på 22. juli-senteret i Oslo, hvor blant annet bilder av terror-åstedene årene etter angrepet er en del av utstillingen. Det å fortsette samtalen, reflektere og stille nye spørsmål rundt 22. juli er sentrale temaer for utstillingen, som varer ut februar 2023.