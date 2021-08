1047 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1047 koronasmittede i Norge. Det er 488 flere enn samme dag i forrige uke.

NTB-André Lorentsen

25 minutter siden

Smittetallene varierer gjennom uken og er oftest lavere i helgene, men 1047 smittede er det høyeste antallet som er registrert på en lørdag siden pandemien brøt ut.

De siste syv dagene er det i snitt registrert 1113 koronasmittede pr. dag her i landet. Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 597. I alt har nå 156.133 personer testet positivt for korona i Norge.

Øker blant barn og unge

Det er særlig blant barn og unge, som ikke har fått tilbud om vaksine, at smitten øker nå. Det kan være kritisk, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Til sammen i august er det meldt om 18.063 koronasmittede her i landet. 11.809 av de smittede, 65 prosent, er i aldersgruppen 0 til 29 år.

– Det som gjør oss mest urolig, er at en stor smittebølge blant de yngre skal smitte over på eldre som ikke er vaksinert. Da vil vi kunne få flere sykehusinnlagte, sier han.

Fredag var 60 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.

Nakstad tror de lave smittetallene i sommer har gjort at mange har senket skuldrene og glemt at det fortsatt er mange som ikke er vaksinert.

I sluttspurten

– Det er nok en del som har fått det andre stikket som tenker at nå er de ferdig og skal ta igjen det tapte. Og med lavere smittetall i sommer var det nok en del som tenkte mindre på pandemien og levde mer som normalt.

Norge er nå i sluttspurten av massevaksineringen, og i slutten av september skal alle over 18 år ha fått tilbud om den første vaksinedosen.

Nesten 3 millioner nordmenn er lørdag fullvaksinerte, ifølge FHI. Det tilsvarer om lag 55 prosent av befolkningen.

Til sammen er 814 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020.