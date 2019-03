MDG frykter at åpenhet om Stortingets pengebruk skal diskuteres bak lukkede dører

Som Aftenposten har omtalt, har Stortinget de siste fem årene bevilget egne partigrupper 862 millioner kroner. Samtidig er pengebruken skjermet fra samme krav om åpenhet og innsyn som gjelder offentlig sektor og flere andre virksomheter som finansieres med penger fra fellesskapet.

De fem minste partiene har åpnet opp sine regnskapsdetaljer, mens de fire største partiene – Ap, Høyre, Frp og Sp – nekter å gi offentligheten tilsvarende innsyn. Det gjør det umulig å vite nøyaktig hva partigruppene bruker penger på.

MDG foreslo i desember det partiet kaller «en hjelpende hånd til partiene som ikke har gitt innsyn, slik at de får mulighet til å tenke seg om én gang til».

Her er oversikten: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk

Fakta: Fem åpne og fire lukkede partier Fem av partiene på Stortinget (Rødt, SV, MDG, KrF og, etter først å ha nektet, Venstre) har gitt Aftenposten innsyn i hvordan stortingsgruppen bruker pengene. Ap, Sp, Høyre og Frp nekter å gi det samme, detaljerte innsynet som politikerne har pålagt hele offentlig sektor og Norges idrettsforbund (som også finansieres med offentlige penger).

MDG: «Lite tillitvekkende» av presidentskapet

Stortingets presidentskap svarte imidlertid på MDGs forslag med å foreslå en «helhetlig gjennomgang» av ordningene med tilskudd til partigruppene.

– Presidentskapet vil se på størrelsen på tilskuddene til partiene, spørsmål knyttet til åpenhet og kontroll, og om det er behov for andre typer presiseringer eller tydeligere retningslinjer på områder hvor det kan være uklarheter i dag, sa stortingspresident Tone Trøen (H) til Aftenposten i januar.

MDG frykter imidlertid at åpenhet bare «blir en parentes» i denne gjennomgangen.

– Vi synes presidentskapets behandling av dette er lite tillitvekkende, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG.

Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk

– Kontrolleres av de samme som ikke ønsker mer åpenhet

Hans oppfatning er at presidentskapet ikke har forstått kritikken om Stortingets pengebruk, og at medlemmene ikke tar det på alvor.

– Problemet er at presidentskapet kontrolleres av de samme partiene som ikke ønsker mer åpenhet. De har gitt seg selv et mandat som er så svakt at vi risikerer at det ikke kommer en åpen debatt om åpenhet i det hele tatt, legger han til.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

– Men er det ikke fornuftig å se på de ulike sidene av gruppetilskuddene samlet, når det henger så tett sammen?

– Det er fornuftig med en gjennomgang, men mandatet de har gitt seg selv, er helt uforpliktende. De legger opp til en behandling som i praksis betyr en lukket prosess om behovet for åpenhet. Resultatet kan bli at vi ikke får en åpen debatt om dette, sier Hermstad.

Torsdag denne uken behandles fem forslag fra MDG i Stortinget, hvor partiet blant annet foreslår samme regler for innsyn i partigruppenes pengebruk som annen bruk av offentlige midler.

– Vi prøver å få med de andre partiene på dette, sier Hermstad.

Stortingspresidenten: – Vi vil lytte til alle

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) sier at hun «ikke helt forstår kritikken» fra Hermstad.

«I presidentskapets gjennomgang av gruppetilskuddene vil vi, som allerede nevnt, lytte til alle partigrupper og gruppesekretariater – også til MDG», skriver Trøen i en e-post sendt fra Stortingets kommunikasjonsavdeling.

«Hva som kommer ut av denne gjennomgangen er for tidlig å si noe om, men som varslet, vil vi se på alle sider ved gruppetilskuddene, både på størrelsen på tilskuddene til partiene, spørsmål knyttet til åpenhet og kontroll, og om det er behov for andre typer presiseringer eller tydeligere retningslinjer på områder hvor det kan være uklarheter i dag», heter det videre.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Venstres mann i presidentskapet vil ikke svare

Venstre sa først nei til å gi fullt innsyn i gruppens regnskap, men snudde etter én uke. De begrunnet det med at de hadde «tenkt gjennom saken på nytt», og at de mente at det burde være full åpenhet rundt skattebetalernes penger.

Venstres representant i presidentskapet, Abid Raja svarer imidlertid slik på spørsmål om han er enig i MDGs ønske om økt åpenhet:

«Presidenten svarer på vegne av kollegiet.»