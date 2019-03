«Jeg går på skole, ikke kall meg hore», ble uten tvil dagens mest populære parole på et stappfullt Youngstorvet. Politiet ville ikke tallfeste hvor mange som deltok, men antydet at det var langt flere enn de 10 000 som var forventet.

– «Hore». «Slut». «Du er så billig, ass». «Jeg kunne lett pult deg». Kjære foreldre og politikere: Dette er ting vi jenter får høre hver eneste dag, sa de tre jentene fra scenen under kvinnedag-arrangementet i Oslo sentrum fredag kveld.

Aftenposten publiserte mandag denne uken et Si ;D-innlegg av Ellisiv Aure (14), Ella Fyhn (14) og Ea Baklund (14) om seksuell verbal trakassering på skolen. Siden har de gått fra intervjuer til statsråder og Storting.

Morten Uglum

– Vi er drittlei av å høre at det er vi som må få tykkere hud. Det er ingen voksne som ville akseptert å bli kalt fitte på sin arbeidsplass. Så hvorfor skal vi tåle det? spør de tre, til vill jubel fra Youngstorvet. Foran dem sto uvanlig mange unge, men også mange ikke fullt så unge, feminister av alle kjønn.

Abortspørsmålet dro tusenvis til toget

Årets hovedparole var «Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!», og en mengde andre abort-paroler viste at det nok var abortspørsmålet som trakk så mange til Youngstorvet i kveld.

«Aldri mere strikkepinner, kloke koner, dumme minner. Henda vekk fra abortloven», ble det ropt. Og noen av parolene som samlet mange, var «Vi vil ikke føde for Erna!», «Stopp regjeringas angrep på kvinners rettigheter» og «Ja til NIPT og fosterdiagnostikk».

Det gjorde også klimaparolen «Klimakamp er kvinnekamp».

Av dem som samlet litt færre, var parolen «La klitorisen og forhuden leve».

Morten Uglum

Linn Ullmann: - Fantastisk å gå med datteren vår

I «Jeg går på skole, ikke kall meg hore»-følget gikk forfatterparet Linn Ullmann og Niels Fredrik Dahl med datteren Hanna Dahl Ullmann, som gikk for første gang og hadde inspirert foreldrene til å gå i tog igjen.

– Jeg ble så glad da jeg så det som de tre jentene skrev i avisen, da skjønte jeg at det var mange andre som tenkte som meg, sier Hanna, som kjenner den trakasserende språkbruken fra egen ungdomsskole.

– Hvis vi prøver å si fra til de voksne, sier de bare at vi ikke skal ta det så alvorlig og ikke være så nærtagende, sier hun, og får en god klem av mamma Linn Ullmann.

– Jeg er så kjempestolt av henne. Dette er et så stort og viktig tema at det må få gjennomslag. Det er fantastisk å få gå her med datteren sin! , sa Ullmann til Aftenposten.

Plutselig er vi blitt hele Norges mannssjåvinister

En gutt fra samme ungdomsskole har i Si;D tatt til motmæle mot de tre medelevenes beskrivelse av situasjonen på skolen deres.

– Plutselig, uten spørsmål, er vår ungdomsskoles gutter blitt hele Norges mannssjåvinister, skriver han.

Men også på andre skoler protesterer nå jenter mot seksualisert trakassering. På Bjølsen skole, for eksempel, var en solid jentegjeng fra tiende trinn møtt opp på Youngstorget med hjemmelagde plakater som «Ikke bare voksne opplever sexisme» og «Hadde du godtatt å bli kalt hore på din arbeidsplass?»

– Vi får bare høre at «gutter er gutter», forklarte Natasha Jensen, om hva som skjer når de reagerer på guttas bemerkninger.

Iris Holen presisterte: - Det er ikke sikkert at guttene som kaller oss «horer» og sånt, mener noe med det. Kanskje de ikke skjønner alvoret. Men det er uansett ikke greit at de sier sånt.

– Mange tror at vår generasjon er så likestilt. Men vi har mange problemer, mente Helene Hudstad.

Morten Uglum

– Et slag i trynet fra Erna Solberg

Ane Stø fra Kvinnegruppen Ottar var første appellant ut.

– Hvis vi slapper av og tar rettigheter for gitt, kan de faen meg forsvinne rett foran nesen på oss, tordnet Stø, og kalte regjeringens endringer i abortloven for «Et slag i trynet fra statsminster Erna Solberg». Stø viste til internasjonal abortkamp i Argentina, Polen og Irland.

– I Argentina ble en 11 år gammel jente tvunget til keisersnitt etter voldtekt. Vi vil ha bare ønskede barn, appellerte Stø.

Liisa-Ravna Finbog fra Samisk Kvinnenettverk holdt appell om samisk kvinnekamp.

– Nå bryter samiske kvinner tausheten, lovet hun.

– Samiske kvinner har alltid måttet være sterke i møte med diskriminering og undertrykkelse, sa Finbog, for anledningen kledd i gàkti, en nord-samisk kofte.

I tillegg holdt også Natalia Zubillaga, nestleder i LO i Oslo, også appell.

I følge politiet gikk kvinnedagsmarkeringen «helt strålende» og uten noen uønskede hendelser.