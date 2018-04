Det ble meldt 19.30-tiden at en båt hadde kjørt i en bergvegg på Kommersøya, og at båten var i ferd med å synke med to personer om bord.

Dykkere og et Sea King-helikopter ble tilkalt, og da helikopteret kom fram, fant de en båt der to personer satt og fisket.

– Brannvesenet har vært framme ved båten og snakket med personene. De bekreftet at de så vidt hadde vært borti en fjellvegg, men ingen ble skadd, tvitrer politiet.