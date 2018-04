SISTE: Brannen er slukket, opplyser politiet rett før klokken 18.

Alt tilgjengelig brannmannskap, brannhelikopter og Sivilforsvaret har bistått i slukkingen av skogbrannen, som nå skal være under kontroll, melder NRK.

Helikopter slapp 20 vannbomber

Rundt klokken 16.30 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, ifølge Fjordenes Tidende.

En time senere var brannen slukket etter at helikopteret hadde sluppet 20 vannbomber, og det ble satt på bakken.

– Det er en forholdsvis omfattende brann. Sterk vind på stedet gjør det vanskelig å få kontroll på den, meldte operasjonsleder i Vest politidistrikt, Lars Geitle, like etter at brannen brøt ut ved 13.30-tiden.

Det var fare for at brannen spredte seg, og et hus ble evakuert som følge av brannen.

Det var også en stund fare for at kjøpesenteret måtte evakueres, men det ble ikke aktuelt fordi brannen beveget seg bort fra bebyggelsen.