Dødsulykken i Bergen ble filmet av bilen bak

I 11-tiden mandag krasjet en varebil i fjellveggen i Damsgårdstunnelen i Bergen. Ulykken skjedde 1780 meter inn i tunnelen fra bysiden, og politiet ble varslet klokken 11.39, skriver BT.

Litt over en halvtime senere opplyste politiet at føreren, som var alene i bilen, omkom.

Det er trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon som skal etterforske ulykken.

Tirsdag morgen forteller leder og politioverbetjent Atle Heradstveit at det var en norsk mann i siste halvdel av 30-årene som døde i ulykken. Han kjørte ifølge Heradstveit en firmabil.

Politiet vil vente med å frigi den omkomnes navn, fordi alle berørte ikke nødvendigvis har fått med seg dødsulykken ennå.

Cato Paus Skrede (arkiv)

Filmet ulykken

– Både kriminalteknikere fra politiet og Vegvesenets ulykkeskommisjon har vært på stedet, og det er rutinemessig sikret blodprøve. Fremover vil vi etterforske videre. Det er en del uavklarte ting som må undersøkes, og det er mange vi må snakke med. Det dreier seg om vitner, den omkomnes arbeidsgiver og personer i den omkomnes familie, sier Heradstveit.

I etterkant av ulykken fikk politiet kontakt med føreren av bilen bak ulykkesbilen.

Vedkommende hadde et såkalt dashbordkamera som hadde fanget opp ulykkesbilen.

– Videoen viser kjøreturen fra Nygårdstunnelen, over Puddefjordsbroen og til ulykken skjedde i vestgående løp av Damsgårdstunnelen. Videoen er nyttig for oss i etterforskningen. Vi har bra oversikt over kjøremønsteret, sier Heradstveit.

Ifølge ham viser filmen at ulykkesbilen kjørte i høyre felt, før den skar over mot venstre og traff fjellveggen på venstre side.

– Hva årsaken er, er for tidlig å si. Bilen treffer fjellveggen og skrubber bortover langs veggen før den stopper.