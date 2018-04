Faren hadde lastet ned «Clash of Clans» på sønnens Ipad og opprettet en Apple-id til sønnen knyttet til kredittkortet sitt.

I perioden 26. juni til 24. juli i fjor brukte 14-åringen tilsammen 89.000 kroner på å kjøpe spillpoeng i «Clash of Clans», skriver Dagens Næringsliv.

16.899 kroner av denne summen er allerede tilbakebetalt til kortholder fra Apple.

Klaget, men fikk ikke medhold

Mannen klaget saken inn til Finansklagenemnda, men fikk ikke medhold. Han nektet for å ha gitt sønnen fullmakt eller tillatelse til å foreta kjøpene.

– Kortholder erkjenner at det var uforsiktig av ham å legge inn kortopplysningene tilknyttet kortet, men han var ukjent med at det kunne få et slikt omfang, skrev mannen i sin klage.

– Har brutt kortvilkårene

Finansklagenemnda vektlegger i sin avgjørelse at mannen har brutt kortvilkårene ved å la andre disponere sitt kredittkort.

– Slik nemnda ser det, har kortholderen forsettlig brutt disse vilkårene ved å legge kortopplysningene inn i sønnens Apple-id slik at betalinger kunne utføres av sønnen, heter det i avgjørelsen.