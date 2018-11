Det kjører et hus i veien

GJESDAL (Aftenbladet): Det kommer et hus i veien. Et hus med ratt og med hjul. Det kommer et hus i veien. Med ratt og med hjul.

Like etter avkjøringen fra E39 mot Sikvaland, sør for Ålgård, står en bil og en mann i veien. Han signaliserer med hånden at jeg skal stoppe, og jeg ruller ned vinduet. – Hei, jeg kommer fra Aftenbladet. Er det her det er et hus i veien?