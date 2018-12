– Dagens system er ikke godt nok. Det er mitt klare inntrykk etter å ha lest Aftenpostens saker, sier helseminister Bent Høie (H).

Søndag 25. november publiserte Aftenposten og 58 andre mediehus over hele verden de første sakene fra en månedslang gransking av implantat-industrien. Implantater redder og forbedrer menneskers liv hver dag, men kombinasjonen av et utdatert lovverk og lite kontroll fra myndighetenes side har ført til at enkelte implantater har skadet pasientene de var ment å hjelpe.