(Fædrelandsvennen): Men tapas-skiltet han serverte på veggen falt ikke i smak hos Kristiansand kommune.

– Skiltet må vekk fra den plasseringen det har der om vi skal følge opp det bystyret har vedtatt. De må prøve å finne en annen måte å reklamere på, fastslår plan- og bygningssjef, Venke Moe, overfor Fædrelandsvennen.

De har nå opprettet en ulovlighetssak på det prangende lysskiltet i Markensgate 15, hovedgaten i Kristiansand.

Søkte ikke om lov

Denne type skilt er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Og skiltet ble aldri søkt om før det ble montert i sommer.

I 2011 vedtok bystyret Bydesignprogrammet, som sier noe om hvordan skilt kan plasseres i Kvadraturen, et område sentralt i Kristiansand.

– Hovedregelen er at lysskiltene skal plasseres mellom første og andre etasje, ikke høyere oppe. Det er heller ikke bare å sette et skilt over et annet. Det må finnes andre måter å fordele plassen på, sier Venke Moe.

Regelverket skal sikre et visuelt ryddig gatebilde, uten glorete elementer som kan sette nabobebyggelse i et dårlig lys.

Le Monde-innehaveren sier han klarerte skiltet med huseier, men ante ikke at også kommunen måtte gi grønt lys for den røde lysreklamen.

– Problemet er at McDonald’s-skiltet ligger rett over vår restaurant. Folk kommer inn og spør etter McDonald’s. Så jeg spurte huseier om deres skilt kunne fjernes, forklarer Simon Nahairy til Fædrelandsvennen.

Vegard Damsgaard

Men å fjerne skiltet var ikke aktuelt for den kjente hamburgerkjeden, som holder til i Markensgate 11. Så da ble løsningen å plassere et skilt over deres.

– Responsen fra folk er «deilig, nå vet vi hvor dere er». Folk synes vi er blitt veldig synlige, uten at det er stygt, bedyrer Nahairy.

Han peker oppover i Markens, helt øverst. Der har kjøpesenteret Slottet sin lysreklame enda høyere enn tapas-skiltet.

Vil ikke reklamere for naboen

Restauranteieren er tydelig på at loven må være lik for alle. Skal ett skilt ned, må begge.

– Hvis jeg skal ta det ned, må de i hvert fall fjerne McDonald’s-skiltet fra min restaurant. Jeg kan ikke betale 1,6 millioner i husleie og reklamere for McDonald’s. Det er uhørt, mener Simon Nahairy.

Han sier restaurantbransjen i byen er tøff, viser til at Food Asylum nede i gaten nylig gikk under, og ber kommunen legge til rette.

Sammen med broren eier han også Javel pub og utestedene Dis og Barbarossa, alle tre ligger i Havnekvartalet.

Vegard Damsgaard

Plan- og bygningssjefen anser ikke tiltaket som typiske kjeltringstreker.

– Jeg tror kanskje det mer er mangel på kunnskap om hvordan man skal agere, ikke bevisste handlinger. Nå får de søke, så ser vi hva de kommer opp med, sier Venke Moe.

Byggesaksavdelingen har flere skiltsaker på blokken i området rundt Markens.

– Hvis du spør om det er andre lysskilt vi vil følge opp er svaret ja, uten at jeg vil komme inn på hvilke. Men det er viktig å følge opp disse. Det skal ikke være fritt frem å «møblere» det offentlige rom, som er omgivelsene for oss alle, skriver byggesaksleder Bjørn Harald Andersen i en e-post til Fædrelandsvennen.

I Bydesignprogrammet heter det at «en skal være restriktiv til å gi tillatelse til reklameanretninger plassert på 2. etasje og oppover. Reklame over 1. etasje skal utformes slik at det underordner seg husets arkitektur».

Kommuneplanen sier at «det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. I utgangspunktet tillates maksimum ett skilt pr. bygning/virksomhet. Heldekkende folie på glassflater er ikke tillatt. Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke».