To alvorlig skadet i trafikkulykke i Sogn og Fjordane

De to som ble alvorlig skadet, ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. De to andre personene, som trolig var uskadet, ble fraktet til sykehuset i Førde med ambulanse for sjekk, opplyser politiet på Twitter.

– Det er to biler som har frontkollidert i 80-sonen og det er store materielle skader på bilene. Ingen av de fire personene som satt i bilene var fastklemt. Men det viste seg at to av dem er bevisstløse, opplyser operasjonsleder Gustav Landro i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Tre ambulanser, et redningshelikopter og en luftambulanse rykket ut til ulykken, i tillegg til brannvesen og politi. Etter ulykken oppsto det lange køer på stedet, men trafikken slippes nå forbi på ulykkesstedet som er i ferd med å bli ryddet.