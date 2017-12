Selskapet Nomad Capitalist, som hvert år gir millioner av såkalte verdensborgere råd om blant annet skatt, investeringer, selskapsdannelse og jus, har kåret verdens mest attraktive pass.

199 land og territorier er med, og kriteriene for kåringen er som følger, med vekting i parentes:

Visumfri reise (50 prosent)

Skattlegging (20 prosent)

Oppfatning av landet og dets borgere i verden (10 prosent)

Dobbelt statsborgerskap (10 prosent)

Generell frihet, bl.a. ytring, verneplikt og overvåking (10 prosent)

Sverige på topp

Toppen av listen preges av vesteuropeiske land.

1. Sverige

2. Belgia

3. Italia

3. Spania

5. Irland

6. Finland

6. Tyskland

8. Danmark

8. Sveits

8. Luxembourg

Tyske pass gir visumfri innreise i flest land (177). Sverige kan bare skilte med 176 land, men har til gjengjeld bedre kår når det gjelder skattlegging når man bor eller driver selskap i ulike land, et bedre rykte og mer frihet.

Andrew Henderson, grunnleggeren av Nomad Capitalist, sier ifølge Bloomberg at svenskene enkelt «kan komme seg vekk fra de høye skattene i Sverige og bo et annet sted der det er lavere skatt, uten en masse hodepine.».

Britene, som tradisjonelt har hatt et vel ansett pass, havner på 16. plass.

Norge på delt 29. plass

Det norske passet kommer relativt langt ned på listen, spesielt med tanke på at alle våre nordiske naboer ligger et godt stykke over.

Det skyldes imidlertid ikke alle slurvefeilene som dukket opp i tre millioner norske pass.

Et norsk pass gir visumfri innreise i 172 land, ifølge listen, og det er på høyde med de beste. Men skattleggingen er relativt høy for nordmenn som oppholder seg mye i mer enn ett land, ifølge kåringen.

I tillegg tillates generelt ikke dobbelt statsborgerskap for dem som har norsk pass.

Det finnes mange unntak, men prinsippet er at man må frasi seg andre statsborgerskap for å få et norsk pass, og frasi seg det norske dersom man ønsker et annet.

Norge havner dermed på en 29. plass, sammen med Sør-Korea, Malaysia, Estland og Monaco.

Benny Snyder / TT / NTB scanpix

Flere amerikanere leverer inn passet

To plasser bak ligger USA. Det blå passet med ørnen får lav poengsum for rykte og laveste poengsum for skattlegging (amerikaneres inntekt kan skattlegges uansett hvilket land de oppholder seg i, skriver Bloomberg).

Ifølge nyhetsbyrået ble det i fjor satt ny rekord i antall amerikanere som frasa seg statsborgerskapet.