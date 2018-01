Nytt snøfall på Sørlandet – 7200 uten strøm

Fredag meldte Agder Energi at de fleste kundene hadde fått tilbake strømmen, men gleden ble kortvarig. Det sørget et nytt snøfall på mer enn 20 centimeter natt til lørdag for.

– Det er omfattende feilretting som pågår nå, og i hovedsak skyldes det at det har oppstått nye strømbrudd på grunn av været, sier kommunikasjonsrådgiver Yvonne Ødegård i Agder Energi til TV 2.

Agder Energi opplyser at de har hatt 30 montører ute natt til lørdag, men de vil sende ut enda flere lørdag morgen. Det er brudd i strømnettet på 25 ulike steder.

Fortsetter utover dagen

Fra midnatt og frem til klokken 09 i dag tidlig lavet det ned i spesielt Aust-Agder og Telemark. Og nedbøren vil ikke gi seg med det første.

– Det vil falle mellom 15 og 20 mm utover lørdagen og frem til søndag morgen i disse områdene, opplyser vakthavende metereolog ved Metereologisk institutt, Per Egil Haga.

Så langt har det vært mest intenst i Tveitsund i Telemark, hvor det har falt 14 mm snø i løpet av natten.

Snøfallet som var varslet i Oslo og østlandsområdene er derimot uteblitt.

– Slik det ser ut nå, er det ikke sikkert det vil komme noe i det hele tatt i hovedstaden. Vestfold og Buskerud kan få litt, men ikke i nærheten av mengdene i Aust-Agder og Telemark, sier Haga.

Togtrøbbel

Det er store problemer på Sørlandsbanen lørdag morgen. Den ble åpnet ved 3.15-tiden, men snaut to timer senere, ved 5-tiden, kjørte vestgående nattog fra Oslo S til Stavanger inn i et tre mellom Marnardal og Audnedal.

– Det er fastslått skader på togets strømavtaker, og på kjøreledningen som forsyner togene med kjørestrøm. Det vil uansett trolig ta mange timer før skadene er utbedret, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor.

Lørdag ventes det nytt snøfall på 10-30 cm, noe som kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold i #Vestfold, #Buskerud, #Telemark, og #Sørlandet. Kjør etter forholdene 🚗 pic.twitter.com/zfSjXEBqz4 — Meteorologene (@Meteorologene) January 19, 2018

Han opplyser at de har rekvirert et diesellokomotiv fra Stavanger for å trekke nattoget vekk. Først når toget er fjernet kan Bane Nor komme i gang med reparasjonsarbeidet.

Inntil videre er togtrafikken stanset på strekningen mellom Kristiansand og Neslandsvatn og på Arendalsbanen.

Problemene i Agder-fylkene begynte tirsdag da store snømengder falt over hele Sørøst-Norge. Så mange som 22.400 husstander i Sørøst-Norge var uten strøm en periode tirsdag ettermiddag.