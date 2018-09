WHO: 1 av 4 voksne i verden trener for lite

Hele 1,4 milliarder mennesker kan dø før tiden fordi de ikke beveger seg nok, ifølge undersøkelsen fra Verdens helseorganisasjon (WHO). FN-organisasjonen anbefaler at voksne er i moderat bevegelse minst 150 minutter i uka eller, hvis de tar i litt mer under øktene, 75 minutter per uke til sammen.

– I motsetning til de store globale helserisikoene, avtar ikke mangel på fysisk aktivitet på verdensbasis, sier WHO-forsker Regina Guthold, som har ledet studien.

Rapporten ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet onsdag.

Blir ikke bedre

Ifølge tallene er det 27,5 prosent av den voksne befolkningen på verdensbasis som ikke klarer å oppfylle minstemålet for fysisk aktivitet. I Norge trener mellom 20 og 30 prosent av mennene for lite, mens tallet ligger mellom 30 og 40 prosent for norske kvinner.

Dette er sjekket over tid, og tallet sank fra 28,5 prosent i 2001 til 27,5 prosent i 2016, kun en nedgang på 1 prosentpoeng på verdensbasis i snitt, altså ikke store bedringen, tross mye oppmerksomhet rundt temaet.

Rike, vestlige land og latinamerikanske land, inkludert Tyskland, New Zealand, USA, Argentina og Brasil, har hatt størst økning i passive tilstander i denne perioden.

Verst og best

Landene der stillesitting tilsynelatende er størst problem, er imidlertid de arabiske landene Kuwait, Saudi-Arabia og Irak, i tillegg til amerikanske Samoa. I disse fire landene er det under halvparten av den voksne befolkningen som når minstemålet av anbefalt fysisk aktivitet per uke.

Årsaken til at folk i rike land beveger seg mindre, er at de tilbringer mer tid på jobb og i fritiden sin på rumpa, i tillegg til at de bruker motorisert transport når de skal fra A til B i stedet for egen muskelkraft.

I mindre bemidlede land bidrar fremdeles fysisk arbeid på jobb og mangel på offentlig transport og eget kjøretøy til at folk bruker kroppen mer.

Uganda og Mosambik er landene med minst inaktive voksne, kun 6 prosent av befolkningen trenger mer mosjon der.