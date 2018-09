– Astrups håndtering er klossete. Dette kan skade Norges omdømme, er dommen fra Huitfeldt.

Hun er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, og hun er ikke nådig etter at Aftenposten mandag avslørte at Utenriksdepartementet straffer UNESCO etter at en FN-toppjobb i Paris glapp for den norske kandidaten Gry Ulverud.

– Internasjonale organisasjoner kan ikke ta Norges støtte for gitt, uttalte utviklingsminister Nikolai Astrup da han forsvarte at UD reduserer årets bevilgning til FN-organisasjonen fra 80 til 60 millioner kroner.

Han påpekte også at Norge er «kraftig underrepresentert» i hele FN-systemet.

– Skryter av Norge som pålitelig FN-venn

Huitfeldt viser til at statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide akkurat nå driver valgkamp i New York for å få et norsk sete i FNs sikkerhetsråd.

– De skryter av Norge som forutsigbar og pålitelig FN-venn. Håndteringen av UNESCO-saken er det motsatte, sier Huitfeldt.

Hun er enig i at Norge er underrepresentert i FN, men påpeker at den norske regjeringen isteden må stå på for sine folk i FN-systemet.

– UNESCO har sine svakheter og pengebidrag bør kunne kobles til reform. Men det blir helt feil å koble kutt til én utnevnelse, sier hun.

– Merkelig

Partileder Knut Arild Hareide i KrF stiller seg også undrende til det å straffe UNESCO med mindre penger på denne måten.

– Det er merkelig dersom regjeringen velger å ta penger fra bistandsarbeid som de anser som viktig, kun for å sende et slikt signal. Det er mange land som opptrer på denne måten, men Norge har aldri hatt tradisjon for det. Det synes jeg heller ikke at vi skal innføre, sier han.

– Det hadde vært mer forståelig dersom den valgte kandidaten var klart mindre kvalifisert. I denne saken er det ingenting som tyder på det, legger han til.

– Kan virke mot sin hensikt

FAFO-forsker Gudmund Hernes, som tidligere var blant annet helseminister for Ap, arbeidet som direktør i UNESCO fra 1999 til 2005. Han mener beslutningen fremstår noe underlig.

– Norge har i alle år vært en sterk og ikke minst stabil støtte for UNESCO, faktisk helt fra grunnleggelsen i 1945, sier han og advarer mot at ustabilitet i støtte fører til at organisasjonen må drive trekkspill-politikk med sine staber.

– Et norsk kutt kan da få den motsatte effekt av den tilsiktede virkning. I en tid der internasjonale institusjoner svekkes, er det ikke noe godt forbilde, sier han.

Astrup: – Pussig kritikk

Utviklingsminister Nikolai Astrup mener kritikken fra Ap fremstår som pussig:

– Norsk FN- politikk ligger fast og har gjort det i lang tid. Vi er sterke pådrivere for FN-reform som kan bidra til at FNs organisasjoner blir mer effektive, transparente og relevante i en tid der FN og andre multilaterale organisasjoner utfordres fra flere hold. Da virker det mot sin hensikt å se gjennom fingrene med prosesser som går på tvers av det Norge står for.

Astrup forsikrer at Norge følger reformprosessene i både UNESCO og resten av FN-systemet tett.

– Hvis Ap mener vi skal være ettergivende i alle saker som er potensielt vanskelige, kan man lure på hvilken rolle Ap mener Norge skal spille hvis vi får et sete i sikkerhetsrådet. Inntrykket av Norge som konsistente partnere med et sterkt engasjement for de store globale spørsmålene endres ikke av at vi også sender et signal når vi ikke er fornøyde. Tvert om understreker dette at Norge mener alvor med våre krav om et mer transparent og åpent FN, legger han til.

Valgte italiensk utdanningsminister

Det var 28. mars UNESCOs franske generalsekretær Audrey Azoulay valgte å utnevne Stefania Giannini til assisterende generaldirektør for utdanning.

Giannini, som er tidligere utdanningsminister og den aller første kvinnelig rektor ved et universitet i Italia, får dermed den prestisjefulle jobben som FNs øverste faglige ansvarlige for utdanning.

Avviser at familiebånd avgjorde

Den norske kandidaten, Gry Ulverud, er kona til Erik Solheim som er toppsjef i FNs miljøprogram UNEP i Nairobi. Han er for tiden i hardt vær etter beskyldninger om rot og pengesløsing fra FNs revisor. Det er ingenting som tilsier at det er noen sammenheng mellom disse to sakene. UNESCO-jobben ble avgjort 28. mars i år, mens den foreløpige rapporten rundt Solheim forelå i starten av september.

Ulverud vil ikke kommentere striden rundt UNESCO-stillingen, men avviser at hennes familiebakgrunn kan ha hatt noe å si for kandidaturet.

Også utviklingsminister Astrup avviser dette:

– Den nordiske kandidaten hadde en relevant bakgrunn for stillingen og stor kunnskap om UNESCO. Hennes kandidatur sto helt og fullt på egne ben.

UNESCOs generalsekretær Audrey Azoulay avviser å kommentere hvorvidt Ulveruds familiære tilknytning til Solheim hadde noen innvirkning.