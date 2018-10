Dette er de mest brukte passordene

Onsdag ble det kjent at en gruppe internasjonale aktivister har samlet 1,4 milliarder brukernavn og passord i en stor, søkbar database.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og konsernsjef i Telenor Sigve Brekke er blant nordmennene som omtales på nettstedet.

Bytt passord nå, og ha unike passord for hver tjeneste du bruker. Det er noen av rådene sikkerhetseksperter har kommet med etter lekkasjen.

Men hva er egentlig de vanligste passordene, som du dermed bør unngå?

Basert på hacket data

Sikkerhetsselskapene SplashData og Keeper gir hvert år ut hver sin liste over de mest brukte passordene i verden, basert på passord som er lekket på nett. Listene viser at svært mange tyr til enkle og forutsigbare tall- og bokstavkombinasjoner.

SplashData baserer sin liste på data fra mer enn fem millioner passord som ble lekket av hackere i 2017, ifølge Fortune. Her er selskapets liste:

123456 Password 12345678 qwerty 12345 123456789 letmein 1234567 football iloveyou admin welcome monkey login abc123 starwars 123123 dragon passw0rd master

Flere av passordene har vært på topplisten i flere år. Splashdata advarer om at «bruk av hvert av disse passordene utsetter brukere for stor risiko for identitetstyveri», skriver Fortune.

123456 på topp

Keeper baserer sin liste på ti millioner passord fra datalekkasjoner i 2016, skriver selskapet på sine nettsider.

Dette er deres liste over de mest vanlige passordene:

123456 123456789 qwerty 12345678 111111 1234567890 1234567 password 123123 987654321 qwertyuiop mynoob 123321 666666 18atcskd2w 7777777 1q2w3e4r 654321 555555 3rjs1la7qe

Dette bør du tenke på

Ifølge fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er veien til et godt passord å satse på en setning og å gjerne kombinere denne med dialektuttrykk.

– Det finnes mange ordbøker, men ingen setningsordbøker. En setning som for eksempel «jeliker mepå arbe» vil gi et utrolig godt og sterkt passord i kombinasjon med mellomrom, tall og spesialtegn, sa Thon til Aftenposten torsdag.

Samtidig bør man unngå å lage repeterende mønstre. Det er også lurt å skrive ned ulike passord på et ark man tar godt vare på, slik at man ikke glemmer dem, råder Thon.

Aktiver totrinnspålogging

Der det er mulig, bør du aktivere såkalt totrinnspålogging, ifølge NSM. Det innebærer at du i tillegg til å skrive passord, mottar en verifikasjonskode fra systemet til din mobiltelefon, som oftest via en app, underveis i påloggingen.

Grepet vil gjøre det vanskeligere for hackere å komme seg inn på dine tjenester.