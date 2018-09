Hans forsvarer, advokat Tore Angen, har gitt beskjed om at han er opptatt i avhør på St. Olavs hospital resten av arbeidsdagen.

Asylsøkeren ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen på Trondheim sentralstasjon mandag kveld. På sykehuset ble han lagt i kunstig koma.

Politiet ber om varetektsfengsling i to uker med restriksjoner for 18-åringen som er siktet for drap på to av sine afghanske venner og for å ha skadd en fjerde. Angen sier til VG at han på vegne av sin klient har samtykket til varetektsfengsling.

– Etterforskningen fortsetter med fullt trykk, og vi har fått teknisk og taktisk bistand fra Kripos, opplyser politiet.

Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble drept i Trondheim mandag. Begge hadde fått opphold i Norge. Dette gjelder også ungdommen som ble skadd og nå er utskrevet fra sykehus.

Den siktede 18-åringen kom til Trondheim i august, etter å ha bodd på mottak et annet sted i landet.