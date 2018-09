Ingen krav til bilbelter i eldre veteranbiler

I helgen omkom fem mennesker i en bilulykke ved Rjukan. Bilen som kræsjet inn i fjellveggen var en amerikanske veteranbilen, en Cadillac cabriolet fra 1959.

Bilen var ikke utstyrt med bilbelter. Statens vegvesen bekrefter at veteranbiler som er registrert før 1. januar 1960 er fritatt, de trenger ikke godkjenning og det er heller ikke påbud med sikkerhetsbelte.

– Det var så godt som ingen sikkerhetskrav til så gamle biler. Sikkerhetskravene begynte for alvor å komme fra 1971, da ble det påbudt med belte, sier inspektør i Statens vegvesen, Sven Hermann Gjesdal til NRK.

Slipper kontroll når bilen er eldre enn 60 år

Ifølge Norsk Veteranvogn Klubb og informasjonssiden til Statens vegvesen trenger ikke biler eldre enn 60 år EU-godkjenning. Veteranbiler skal ha EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år.

I en moderne bil sjekkes trafikksikkerhetsdelen jevnlig for blant annet lys, sikt, bremser osv. En veteranbil slipper altså det.

I 2016 kom nye regler i kraft. For at et kjøretøy som er 30 år eller eldre skal komme inn under ordningen med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig.

Da får de vanligvis denne påskriften i vognkortet:

«Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig

«Må bare benyttes:

– Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp

– ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk»

Kjøretøy som er 30 år eller eldre, men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til vanlige kontrollfrister.

Få ulykker med veteranbil

Både kjøreadferd og den tekniske tilstanden på norske veteranbiler er god, og det er svært få ulykker, ifølge veteranbilforbundene.

– Skadefrekvensen gjennom forsikringsordningen vår viser at den er ekstremt lav sammenlignet med vanlige biler. Det er ingen ting som tilsier noe annet enn at teknisk tilstand generelt sett er høy på veteranbiler målt opp mot vanlige biler, sier leder og general manager Hilberg Ove Johansen i American Car Club Norway.

Det samme bekreftes av generalsekretær Stein Christian Husby i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LM).

Tilsammen organiserer de to forbundene nesten 80 prosent av dem som har veteranbiler som hobby i Norge.

Ingen av forbundslederne ønsker å si noe om hva som kan ha skjedd i den tragiske ulykken i helgen der fem mennesker mistet livet da en amerikansk veteranbil kjørte i fjellveggen på Rjukan i Telemark.

– Det er veldig trist, og for øyeblikket vet vi ikke hva som er årsaken til ulykken og utfallet, sier Johansen.