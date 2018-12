Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel om vanskelige kjøreforhold første del av torsdagen som følge regn som er ventet å fryse på bakken.

Farevarselet gjelder for Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark.

Torsdag formiddag meldte politiet i Sør-Øst og Øst om en rekke trafikkulykker, både i Kongsberg, Eidsberg, Hakadal, Gjerdrum og på E6 ved Kløfta og Jessheim.

Så langt er det ikke meldt om alvorlige personskader, men på E18 ved Slitu i Østfold måtte to personer sendes til legevakten for sjekk etter at to biler regelrett skled av veien, ifølge Øst politidistrikt.

– Politiet i Øst får inn mange meldinger om glatte veibaner og trafikkulykker langs veiene. Dette gjelder pr. nå Indre Østfold og området Kløfta, Skedsmovollen og Gjerdrum. Politiet henstiller alle som ferdes på veiene om å ta hensyn til føret og tilpasse farten deretter, skriver politiet på Twitter.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vegtrafikksentralen meldte i 11-tiden at fylkesvei 120 fra Skedsmokorset til Ask i Akershus en periode var sperret på grunn av flere pågående bilberginger. «Det skal være vanskelig kjøreforhold på strekningen», heter det.

NAF anslår overfor NRK at de har hatt 40–50 oppdrag i Oslo og Akershus siden klokken 08.00 tredje juledag.

Desember er den største kollisjonsmånedene i året. I fjor var tredje juledag den fjerde største kollisjonsdagen i desember for Frende forsikring.

– Det kan bli glatt i dag sør i Troms. Vi har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av regn som fryser på bakken frem til tidlig i ettermiddag, tvitrer Meteorologene.

Fredag ettermiddag og kveld ventes lokalt vanskelige kjøreforhold i #Finnmark grunnet sterk vind, snø og snøfokk. Utsatte kyst-, fjord- og fjellstrøk får sørvestlig liten storm, som etter hvert dreier vestlig. Det ventes vindkast opptil 30 m/s. https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/NgcHR1Varp — Meteorologene (@Meteorologene) December 27, 2018

E18 vestgående v Slitu: 2 biler sklidd av veien. En person klager på smerter i ryggen. Ambulanse på stedet og politiet og bergning på vei. — Politiet i Øst (@politietost) December 27, 2018

#FV286 #Brenneflata, trafikkulykke. Bil har kjørt av veien. Nødetatene er på vei. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) December 27, 2018

# Gjerdrum Fv 120 trafikkuykke. Nødetatene rykker ut. Skal ikke være personskade. — Politiet i Øst (@politietost) December 27, 2018