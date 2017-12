Norsk grensekommissær: – Spionanklagene er ikke på agendaen for vårt neste møte med russerne. Vi diskuterer aldri politikk.

– Jeg ble veldig forbauset over spionanklagene mot Berg. Dette kom virkelig som lyn fra klar himmel, sier Jakobsen i en samtale med Aftenposten på hans kontor på Grensekommisariatet i Kirkenes.

Kirkenes ligger snaue 20 kilometer unna grensen til Russland. Nær en av ti innbyggere er russere eller har russiske aner, og det er knapt en arbeidsplass i kommunen som ikke har en russisk ansatt, ifølge ordfører Rune Rafaelsen (Ap).

Folk husker fortsatt godt og er takknemlige over at det var Den Røde Arme som frigjorde Kirkenes og Øst-Finnmark fra nazistene under 2. verdenskrig høsten 1944.

Derfor møtes nyheten om arrestasjonen av tidligere grenseinspektør Frode Berg og spionanklagene mot ham fra FSB i Moskva, med sjokk og vantro.

Hylles som brobygger

– Berg er den aller siste i Kirkenes jeg kunne tenke på som spion for Norge mot Russland. Han har de ti årene jeg har kjent ham vært en sann brobygger og forkjemper for medmenneskelig kontakt mellom nordmenn og russere, sier vennen og læreren Robert Nesje ved Kirkenes ungdomsskole.

Nesje har to ganger reist til Armenia sammen med Berg, deriblant en ti dager lang tur i 2013 der også rektor ved ungdomsskolen, Michael Berstad, var med. Reisen skjedde på våren på et tidspunkt da Armenia markerer årsdagen for Tyrkias folkemord mot armenerne.

– Det som har kommet av påstander fra Moskva er totalt uforståelig slik jeg kjenner Frode, sier Berstad.

De to kollegene opplyser at Berg var kommet langt i sitt arbeid om en bok om Armenia.

I 25 år, frem til han ble pensjonist våren 2014, var Berg et fast innslag på månedlige møter mellom norske og russiske kolleger som passer på den 196 kilometer lange grensen mellom de to landene. Og i fire-fem år som fulgte arbeidet han som timebetalt pensjonist i en egen kommisjon som drev med justering av grensen.

– Det er neppe noen andre som kjenner grensen mellom Norge og Russland bedre enn Frode Berg. Han er også den største russlandspatrioten jeg vet om, sier ordfører Rafaelsen (Ap).

Onsdag krevde han i et brev til statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) at saken løftes til det aller høyeste politiske nivå med Russland.

– Ikke kjølig mellom Russland og Norge i nord

– Det har vært kjølige politiske vinder i samarbeidet mellom Oslo og Moskva etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, men her oppe i grenselandet mellom Norge og Russland har det stort sett vært «business as usual». Folk på begge sider av grensen har et godt forhold til hverandre, og det foregår et tett samarbeid innen næringsliv, kultur, sport og politikk på både kommunalt og fylkesplan, sier Rafaelsen.

Han velger å tro at spionanklagene ikke vil skape noen diplomatisk krise, slik tidligere spionsaker mellom Russland og andre land har gjort – med gjensidig utvisning av diplomater.

– Tvert imot er det slik at Norge mer enn noensinne er avhengig av å ha god diplomatisk kontakt med Russland, sier ordføreren.

– Forventer at saken ikke vil påvirke

Grensekommissær Roger Jakobsen gjør det klart at han ikke vil kommentere de politiske sidene ved saken, ei heller spekulere i hva som kan være årsaken til anklagene fra FSB.

Han tror ikke saken vil gi negative konsekvenser for arbeidet til Grensekommisariatet .

Sivil avdeling med militær status

Han forklarer at Grensekommisariatet er en sivil avdeling, med sivilt ansatte, underlagt Politidirektoratet. Men både grensekommissæren og den underordnede grenseinspektøren er militære befal som lånes ut av Forsvaret.

– På russisk side er alle som jobber i deres grensekommissariat militære. For å oppnå likeverdighet og paritet mellom personellet når de møtes, opptrer også de norske i militæruniform og bærer militær grad, forklarer Jakobsen.

Møter russisk motpart 12–15 ganger i året

Han anslår at kollegene på tvers av grensen møtes til 12 til 15 årlige møter. Oppgaven er å skrive ned protokoll for de bilaterale arbeidet som er utført, og dessuten dokumentere hva som bør skje i tiden som kommer.

Det neste møtet mellom de norske og russiske grensekollegene er planlagt i slutten av januar neste år.

– Kan det tenkes at dere vil snakke om Frode Berg og hans skjebne i Moskva på neste møte?

– Spionanklagene står ikke på agendaen for vårt neste møte med russerne. Vi diskuterer aldri politikk, men holder oss til de bilaterale avtalene mellom Norge og Russland, sier Jakobsen.

Berg har bidratt med frivillig arbeid lokalt for Røde Kors og sitter i tillegg i menighetsrådet for Sør-Varanger. Han er også styremedlem i aksjeselskapet Pikene på broen, som hvert år arrangerer kunst- og kulturfestivalen Barents Spektakel.

Russisk kollega: –Anklagene virker konstruerte

– Min første reaksjon er at anklagene mot Frode Berg virker konstruerte og merkelige, sier russiske Luba Kuzovnikova som er kunstnerisk leder ved Terminal B/Pikene på broen.

Kuzovnikova viser til at en rekke medier i Russland har publisert opplysninger om at den 24 år gamle russiske statsborgeren Aleksej Zjitnuk skal ha overlevert hemmelige dokumenter til Berg.

– Det er også opplyst at Zjitnuk ble arrestert allerede 30. november, mange dager før Berg reiste til Moskva. Dette henger ikke sammen i det hele tatt, sier hun.

41-åringen vokste opp i den lukkede byen Severodvinsk ved Kvitsjøen, der Russland i årevis har produsert noen av sine mest avansert atomubåter. Hun flyttet til Kirkenes i 2006.

– Vi håper virkelig at denne saken vil løse seg snart, slik at Frode kan komme tilbake til Kirkenes, sier Kuzovnikova.